5 قتلى بينهم طفلان و15 جريحًا بغارات إسرائيلية على لبنان الأحد

بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 15 شخصًا بينهم 3 أطفال وامرأة في حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على جنوبي البلاد.

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي جرى تمديده الجمعة، لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "الحصيلة غير النهائية للغارات الإسرائيلية في بلدة طيرفلسيه بقضاء صور، بلغت 3 شهداء بينهم طفل ،إضافة إلى 8 جرحى بينهم 3 أطفال".

وفي بلدة طيردبا، بقضاء صور أيضا، أشارت الوزارة إلى أن "الحصيلة غير النهائية بلغت شهيدين بينهما طفلة، و3 جرحى بينهم امرأة"، وفق الوزارة.

ولفتت الوزارة إلى إصابة شخصين في بلدة الزرارية بقضاء صيدا، وإصابة اثنين آخرين في بلدة جبشيت بقضاء النبطية.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2026 هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 2988 شخصا وإصابة 9 آلاف و210 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.