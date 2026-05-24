3151 قتيلا و9571 جريحا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 3 آلاف و151 قتيلا، و9 آلاف و571 جريحا، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان (الإسرائيلي) منذ 2 آذار، حتى 24 أيار (مايو) باتت كالتالي: 3151 شهيدا، و9571 جريحا".

وبلغت آخر حصيلة أعلنتها الوزارة مساء السبت، جراء العدوان الإسرائيلي، 3 آلاف و123 قتيلا، و9 آلاف و506 جرحى.

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي جرى تمديده حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.