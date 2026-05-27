منذ صباح الأربعاء، وفق الهيئة التي ذكرت أن قائد القوات البرية سيتوجه لواشنطن لإجراء عمليات شراء لمواجهة المسيرات..

هيئة البث: 6 مسيرات لـ"حزب الله" انفجر بعضها بمواقع عسكرية إسرائيلية منذ صباح الأربعاء، وفق الهيئة التي ذكرت أن قائد القوات البرية سيتوجه لواشنطن لإجراء عمليات شراء لمواجهة المسيرات..

زين خليل/ الأناضول

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن "حزب الله" اللبناني، أطلق منذ صباح الأربعاء 6 طائرات مسيرة تجاه شمال إسرائيل انفجر بعضها في مواقع عسكرية.

وقالت الهيئة الرسمية، إن قائد القوات البرية اللواء نداف لوتان سيتوجه خلال أيام للولايات المتحدة "لإجراء عمليات شراء تتعلق بمسألة تهديد الطائرات المسيّرة"، دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت عن مسؤولين كبار في الجيش، لم تسمهم، قولهم: "لا توجد لدينا قيود على الميزانية في هذا الشأن".

وأضافت الهيئة: "كما أفاد الجيش بأنه يُبذل جهد كبير لتوفير إنذار في حال وجود طائرات مسيّرة مفخخة تستهدف الجنود".

وادعت الهيئة أن الجيش "أنهى مؤخرًا تطوير نظام تكنولوجي لاكتشاف الطائرات المسيّرة يمنح إنذارًا للقوات، بشكل مشابه لأنظمة الإنذار أثناء إطلاق صواريخ مضادة للدروع".

ولأكثر من مرة ادعت إسرائيل، تطوير أنظمة لرصد واعتراض مسيرات "حزب الله" المفخخة، دون أن يسفر ذلك عن أي إنجاز على الأرض.

ومضت الهيئة: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واصل حزب الله إطلاق طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وقوات أخرى متمركزة داخل الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك 6 طائرات على الأقل منذ صباح الأربعاء".

وذكرت أن بعض هذه المسيرات أصابت مناطق عسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأفادت الهيئة بأن الجيش "لا يملك حاليا أي حل لهذه المشكلة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن "حزب الله" تنفيذه عدة هجمات بطائرات مسيرات ضد تجمعات جنود وآليات إسرائيلية، بينها "استهداف منصّة القبّة الحديديّة في موقع جل العلام" العسكري شمالي إسرائيل.

وخلال الفترة الأخيرة، باتت المسيرات المفخخة التي يطلقها "حزب الله"، تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي" لصعوبة رصدها.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3269 قتيلا و9840 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية حتى مساء الأربعاء.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، بينما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.