لبنان.. 12 عملية لـ"حزب الله" ضد أهداف إسرائيلية في زوطر الشرقية إضافة لعملية استهدفت تجمّعات لقوات إسرائيلية في محيط بلدة العديسة في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان..

إسطنبول/ الأناضول

أعلن "حزب الله" تنفيذ 12 عملية ضد قوات وآليات إسرائيلية في بلدة زوطر الشرقيّة بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، إضافة لاستهداف تجمعات لقوات إسرائيلية في محيط بلدة العديسة في قضاء مرجعيون بالمحافظة ذاتها.

وذكر الحزب، في بيانات منفصلة، أن تلك العمليات جاءت "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين".

وقال إن العمليات تأتي في إطار تصدّيه "لتوغّل جيش العدوّ الإسرائيليّ باتّجاه بلدة زوطر الشرقيّة".

** دبابات ميركافا

واستهدف الحزب في زوطر الشرقية 4 دبابات ميركافا شملت "دبّابة عند بستان زطّام بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة"، و"دبّابتَين في الحارة الشرقيّة للبلدة، بصواريخ موجّهة حقّقت إصابة مؤكّدة".

وشملت أيضا استهداف "دبابة ميركافا بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة، وحققّت إصابة مؤكّدة".

** تجمعات لآليات وقوات

وشملت العمليات استخدام الصواريخ وقذائف المدفعيّة والصواريخ الثقيلة والطائرات المسيرة ضد تجمعات لآليات وقوات إسرائيلية بعدة مناطق في زوطر الشرقيّة شملت محيط مجرى نهر الليطاني، والمجمّع الثقافي، وتلّة الخزّان، حيث حقق عناصر الحزب في بعضها "إصابات مؤكّدة".

كما اشتبك عناصر الحزب مع قوّات إسرائيلية "من مسافة صفر عند المجمّع الثقافيّ في البلدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، وأجبروا العدوّ على التراجع ليعمد بعدها إلى تنفيذ أحزمة ناريّة في المنطقة".

عناصر الحزب استهدفوا أيضا "تجمّعات لقوّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلدة العديسة بصلية من الصواريخ النوعيّة وحقّقوا إصابات مؤكّدة".

** آليات

وذكر الحزب أن عملياته التي نفذها اليوم الأربعاء في بلدة زوطر الشرقيّة، شملت استهداف "آليّة نميرا بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحققّت إصابة مؤكّدة".

كما استهدف الحزب "جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقق إصابة مؤكّدة"، إضافة إلى "آليتَي جاك هامر تابعتين لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النهر، بمحلّقتَي أبابيل الانقضاضيّة وحققّ إصابات مؤكّدة".

ويأتي ذلك بينما تحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن سقوط عدد من المسيرات المفخخة في منطقة عسكرية شمالا، وادعت أن "حزب الله" أطلق المسيرات من لبنان.



وتنفذ إسرائيل خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل/ نيسان والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ويرد "حزب الله" على هذه الخروقات بصواريخ وطائرات مسيرة تستهدف قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وخلال الفترة الأخيرة، باتت المسيرات التي يستخدمها "حزب الله"، تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي" لصعوبة رصدها.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 3213 قتيلا و9737 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.