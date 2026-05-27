لبنان.. مقتل 56 شخصا بهجمات إسرائيلية وحصيلة العدوان 3269 تسجيل 103 جرحى في 24 ساعة، وفق بيان لوزارة الصحة

إسطنبول/ الأناضول

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و269 قتيلا و9 آلاف و840 جريحا، بعد تسجيل 56 قتيلا و103 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار بلغت 3269 شهيدا و9840 جريحا".

وبذلك تكون الوزارة قد أحصت 56 قتيلا و103 مصابين في آخر 24 ساعةـ حيث بلغت آخر حصيلة أعلنتها الوزارة مساء الثلاثاء، جراء العدوان الإسرائيلي "3 آلاف و213 قتيلا، و9 آلاف و737 جريحا".



ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني في خرق لوقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/ نيسان الذي جرى تمديده حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتواصلت الأربعاء، محاولات إسرائيلية للتوغل أعمق في الجنوب اللبناني، وخاصة في بلدة زوطر الشرقية شمالي نهر الليطاني جنوبي لبنان، وسط اشتباكات وهجمات يواصل "حزب الله" لليوم الثاني الإعلان عن تنفيذها ضد القوات المتقدمة.



وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.