لبنان.. مقتل 19 شخصا يرفع حصيلة عدوان إسرائيل إلى 2988 قتيلا وإصابة 98 آخرين خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة الجرحى إلى 9210، وفق وزارة الصحة ..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 2988 قتيلا و9 آلاف و210 مصابين، بعد إحصاء 19 قتيلا و98 مصابا خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي وحتى السبت، ارتفعت إلى "2988 شهيدا و9210 مصابين".

وتواصل إسرائيل تصعيدها في لبنان في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت واشنطن، راعية التفاوض بين بيروت وتل أبيب، الجمعة، تمديده لمدة 45 يوما إضافية.

والسبت، أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2969 قتيلا و9112 مصابا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، عبر تنفيذ عمليات قصف وتفجير منازل ومنشآت في عشرات البلدات اللبنانية، ما يسفر عن سقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

