لبنان.. مقتل 18 شخصا يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 2969 وإصابة 124 آخرين خلال 24 ساعة ترفع حصيلة الجرحى إلى 9112، وفق وزارة الصحة..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 2969 قتيلا و9 آلاف و112 مصابا، بعد إحصاء 18 قتيلا 124 مصابا خلال آخر 24 ساعة.

وتواصل إسرائيل تصعيدها في لبنان في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت واشنطن- راعية التفاوض بين بيروت وتل أبيب- أمس الجمعة، تمديده لمدة 45 يوما إضافية.



والجمعة، أعلنت الوزارة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2951 قتيلا و8 آلاف و988 مصابا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، بتنفيذ عمليات قصف وتفجير منازل ومنشآت في عشرات البلدات اللبنانية، ما يسفر عن سقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.