لبنان.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 3412 قتيلا منذ 2 مارس الماضي بعد تسجيل مقتل 41 شخصا خلال 24 ساعة، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية..

بيروت/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و412 قتيلا و10 آلاف و269 جريحا.

وقالت الوزارة في بيان إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 31 مايو/ أيار باتت 3412 شهيدا و10269 جريحا".

وحسب معطيات الوزارة، قتل 41 شخصا وأصيب 140 آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة بإحصائية، السبت، التي بلغت 3 آلاف و371 قتيلا و10 آلاف و129 جريحا.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف، إلى جانب القتلى والجرحى، أكثر من مليون نازح، ودمارا هائلا في الأبنية السكنية والبنى التحتية.