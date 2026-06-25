لبنان.. إعفاء التلاميذ من امتحانات شهادة الثانوية بسبب الحرب

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

قرر مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، إعفاء التلاميذ في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية من الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية للعام الحالي، والاستعاضة عنها بمنح إفادات مدرسية، بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي.

وأعلنت وزيرة التربية اللبنانية ريما كرامي، في مؤتمر صحفي عقب جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري، إعفاء التلاميذ في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة من امتحانات شهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية بكل فروعها للعام الدراسي 2025-2026.

ولفتت إلى أنه تقرر منح إفادة نجاح للعام ذاته بناء على نتائج التقييم والعلامات المدرسية للطلاب شرط أن يكون الطالب ناجحًا بمعدل لا يقل عن 9.5 من 20.

وأوضحت كرامي أن "الجهات الأمنية والعسكرية المعنية غير قادرة في ضوء الظروف الحالية على توفير الضمانات الأمنية اللازمة لإجراء هذه الامتحانات بصورة آمنة ومتكافئة في مختلف المناطق اللبنانية".

وبيّنت أن من بين الطلاب من تأثر مباشرة بالحرب والنزوح وفقدان الاستقرار، ومعظمهم استطاع متابعة عامه الدراسي بصورة أقرب إلى الظروف الطبيعية.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر عن 4 آلاف و211 قتيلا، و12 ألفا و173 جريحا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات لبنانية رسمية.