لبنان.. إسرائيل تقتل 16 شخصا في 24 ساعة ما يرفع حصيلة العدوان لـ3371 منذ 2 مارس الماضي، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، مقتل 16 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 3 آلاف و371 قتيلا، و10 آلاف و129 جريحا، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها أحصت "16 شهيدا في آخر 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي إلى 3713 شهيدا، و10129 جريحا، منذ 2 مارس الماضي".

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتتسبب هذه الخروقات في مقتل وإصابة مدنيين لبنانيين بينهم أطفال ونساء ومسنون، فضلا عن تدمير منشآت ومبان مدنية منها مدارس ومراكز صحية ودور عبادة من مساجد وكنائس.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف بالإضافة إلى القتلى والجرحى، أكثر من مليون نازح، ودمارا هائلا في الأبنية السكنية والبنى التحتية.