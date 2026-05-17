وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة17:44 تغ..

قتيل وإصابات في 63 هجوما إسرائيليا على لبنان الأحد (إحصاء) وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة17:44 تغ..

بيروت/ الأناضول

قتلت إسرائيل شخصا وأصابت آخرين، الأحد، في 63 هجوما على لبنان، ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية حتى الساعة 17:44​​​​​​​ تغ.

وأسفرت غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة الزرارية جنوبي لبنان عن مقتل شخص، فيما أصيب مسعفون في غارتين استهدفتا بلدة طيردبا.

كما سجلت إصابات بين أفراد الطاقم الإداري والتمريضي والعاملين في الصيانة جراء استهداف محيط مستشفى حيرام بمدينة صور، دون تحديد حصيلة إجمالية للمصابين.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية:

جنوب لبنان:



16 غارة واستهدافا في قضاء صور طالت بلدات ومناطق: طيردبا (غارتان)، زبقين (غارتان)، صديقين (استهدافان)، دير عامص(غارتان)، جبال البطم، دبعال، طيرفلسيه، معروب، الشعيتية، شحور، ورشكناني، ومحيط مستشفى حيرام في صور.

وأدت الغارتان على طيردبا إلى إصابة مسعفين من كشافة الرسالة للإسعاف الصحي، فيما أسفر استهداف محيط مستشفى حيرام عن إصابات بين أفراد الطاقم الإداري والتمريضي والعاملين في الصيانة.



كما شهد قضاء بنت جبيل 14 غارة واستهدافا طالت بلدات ومناطق: كفرا (استهدافان)، حداثا (استهدافان)، حاريص (3 غارات)، خربة سلم (3 غارات)، برعشيت، دير انطار، وتبنين (غارتان).



وفي قضاء النبطية، سجلت 19 غارة وقصفا مدفعيا استهدفت بلدات ومناطق: زوطر الشرقية (3 استهدافات)، يحمر الشقيف (3 استهدافات)، أرنون (استهدافان)، جبشيت (استهدافان)، زوطر الغربية، ميفدون، منطقة الميتم، حرج علي الطاهر، النبطية الفوقا، كفرتبنيت، مزرعة الحمرا، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بلدتي جبشيت وعدشيت، ومحيط الميتم في بلدة شوكين.



وفي قضاء صيدا/ الزهراني، نفذت إسرائيل 7 غارات واستهدافات طالت بلدات ومناطق: البيسارية (3 استهدافات)، الزرارية، البابلية، المروانية، وأرزي.



وأدت غارة بطيران مسير على سيارة في بلدة الزرارية إلى مقتل شخص.



كما شهد قضاء مرجعيون 5 استهدافات طالت بلدات قبريخا، والخيام، ودبين (مرتين)، ومجدل سلم، بينها عمليات تفجير ونسف وتجريف في الخيام تحت غطاء ناري كثيف.

غارة وقصف مدفعي في قضاء مرجعيون استهدفا بلدتي قبريخا ودبين.



شرق لبنان:

وشنت إسرائيل غارتين على بلدة سحمر في البقاع الغربي، أفيد لاحقا بأنهما استهدفتا مزارع لتربية الدواجن وحظائر للمواشي.

وبحسب الإحصاء، توزعت الهجمات بين 36 غارة جوية و11 عملية قصف مدفعي و3 استهدافات بطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف محيط مستشفى حيرام في صور، وعملية تفجير ونسف وتجريف في الخيام.

وتأتي هذه الهجمات المتصاعدة بعد أيام من الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، التي انتهت بتمديد وقف إطلاق النار الهش لمدة 45 يوما إضافية حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وكان الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ في 17 أبريل/ نيسان الماضي، قبل تمديده لمدة شهر حتى 17 مايو/ أيار الجاري.

وسبق أن عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي جولتي محادثات في العاصمة الأمريكية يومي 14 و23 أبريل/ نيسان الماضي، في إطار مسار تفاوضي ترعاه واشنطن.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2026 عدوانا موسعا على لبنان أسفر عن مقتل 2988 شخصا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.