"حزب الله" يهاجم آليات عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان في أول هجوم معلن الأحد..

بيروت/ الأناضول

أعلن "حزب الله" اللبناني، تنفيذ أول عملية اليوم الأحد ردًا على الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وعدوانه المتواصل على جنوبي البلاد.

ومساء السبت، قتل شخص وأصيب اثنان في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات وقرى بجنوب لبنان، في إطار خروقات تل أبيب المتواصلة لوقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلن الحزب، استهداف تجمع لآليات تابعة للجيش الإسرائيلي عند منطقة إسكندرونة في بلدة البياضة الحدودية بقضاء صور، في أول هجوم الأحد ردا على الخروقات الإسرائيلية المتواصلة.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و123 قتيلا و9 آلاف و506 جرحى وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وتواصل إسرائيل تصعيدها في لبنان، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، والذي أعلنت واشنطن (راعية التفاوض بين بيروت وتل أبيب) تمديده 45 يوما إضافيا حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

