"حزب الله" يعلن عن 7 هجمات ضد آليات وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان بقذائف مدفعية وصواريخ في بلدتي البياضة ورشاف ومحيط نهر دير سريان، بينها 5 هجمات في المنطقة الأخيرة، حسب إحصاء أعدته الأناضول..

بيروت/ الأناضول

أعلن "حزب الله"، الأحد، تنفيذ 7 هجمات استهدفت آليات وجنودا إسرائيليين في بلدات بجنوبي لبنان.

جاء ذلك وفقا لإحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات الحزب حتى الساعة 10:48 ت.غ.

وقال الحزب، في بيانات متتالية، إن الهجمات جاءت "ردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على القرى الجنوبية".

وأضاف أنه استهدف بقذائف مدفعية وصواريخ 7 تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في بلدتي البياضة ورشاف ومحيط نهر دير سريان، بينها 5 هجمات في المنطقة الأخيرة.

ولم يتسن التأكد عبر مصادر مستقلة من حجم الخسائر، في ظل تعتيم إسرائيلي شديد على نتائج رد "حزب الله" العسكري.

يأتي ذلك مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 12 قتيلا و74 مصابا خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي، مما رفع الحصيلة منذ 2 مارس/ آذار إلى 3 آلاف و123 قتيلا و9 آلاف و506 جرحى.

وتجري تل أبيب وبيروت مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية للتوصل إلى توافقات تنهي الحرب على لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.