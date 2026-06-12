من أبرز هجماته إجبار قوة إسرائيلية على الانسحاب من أطراف بلدة مجدل زون عقب اشتباكات استمرت ساعات

"حزب الله" يعلن تدمير 6 دبابات إسرائيلية ضمن 15 هجوما جنوبي لبنان (محصلة) من أبرز هجماته إجبار قوة إسرائيلية على الانسحاب من أطراف بلدة مجدل زون عقب اشتباكات استمرت ساعات

إسطنبول/ الأناضول

أعلن "حزب الله"، الجمعة، تنفيذ 15 هجوما على أهداف للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، أبرزها استهداف 6 دبابات "ميركافا" و3 آليات عسكرية، والاشتباك مع قوة إسرائيلية وإجبارها على الانسحاب من أطراف بلدة مجدل زون.

جاء ذلك في سلسلة بيانات أصدرها الحزب حتى الساعة 21:30 ت.غ، قال فيها إن عملياته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت قرى جنوب لبنان".

ويأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والخميس، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و711 قتيلا و11 ألفا و483 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من الحدود، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

** الاشتباك مع قوة إسرائيلية

وقال الحزب إنه رصد قوة إسرائيلية مؤلفة من 12 آلية مدرعة بدأت التحرك مساء الخميس من بلدة شمع إلى مثلث الرجمين ـ طير حرفا، ثم إلى منطقة وادي حسن باتجاه أطراف بلدة مجدل زون في قضاء صور جنوبي لبنان.

وأوضح أن القوة تحركت تحت غطاء ناري كثيف وقذائف فوسفورية.



ولفت إلى أن مقاتليه استهدفوها بـ"صليات صاروخية متكررة" وأجبروها على الانكفاء.

وتزامن ذلك، وفق الحزب، مع استهداف تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة شمع، بصليات صاروخية وقذائف مدفعية، واستهداف دبابتَي "ميركافا" في البلدة بصواريخ موجهة وتدميرهما.

وأضاف الحزب أنه مع ساعات فجر الجمعة، حاولت القوة الإسرائيلية التقدم مجددا باتجاه أطراف بلدة مجدل زون.

وأشار إلى أن مقاتليه نفذوا كمينا للقوة الإسرائيلية، واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية، ودمروا دبابتَي "ميركافا".

وتابع أن سلاح المدفعية التابع للحزب نفذ رمايات باتجاه القوة الإسرائيلية بصليات صاروخية على دفعات، وأن مقاتليه أجبروها على الانسحاب نحو بلدة طير حرفا.

وأوضح الحزب أنه أثناء انسحاب القوة من وادي حسن نحو بلدة طير حرفا، فجر مقاتلوه عبوة ناسفة بآلية عسكرية، ما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة وتدميرها.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن تلك الاشتباكات أو نتائجها.

** هجمات أخرى

وفي بيانات منفصلة، أعلن الحزب استهداف آلية عسكرية في بلدة طير حرفا بقضاء صور بمسيرة من نوع "أبابيل"، وقوة إسرائيلية متموضعة في مبنى ببلدة شمع بمسيرة، قال إنها حققت إصابة مؤكدة.

كما أعلن استهداف قوة إسرائيلية داخل فندق في بلدة الناقورة بمسيرة انقضاضية.

وقال الحزب إنه استهدف مربضي مدفعية مستحدثين في تلة الحمامص جنوبي مدينة الخيام ومزرعة سردا جنوبي لبنان بمسيرتين، إضافة إلى آلية "هامر" تابعة للجيش الإسرائيلي في تلة الحمامص بمسيرة.

كما أعلن استهداف تجهيزات فنية في موقع جل الدير المقابل لبلدة عيترون بمسيرتين انقضاضيتين.

وأضاف أنه تصدى لمسيرة إسرائيلية من طراز "هرمز 450 ـ زيك" في إقليم التفاح بصاروخ أرض ـ جو، وأجبرها على التراجع.

وأعلن الحزب أيضا قصف موقع بلاط المستحدث بصلية صاروخية، واستهداف تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدات القوزح ورشاف ويحمر الشقيف بقذائف صاروخية ومدفعية.

كما أعلن استهداف دبابتَي "ميركافا" تابعتين للجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بمسيرتين، قال إنهما حققتا إصابتين مؤكّدتين.