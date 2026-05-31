كما استهدف أهدافا إسرائيلية في جنوبي لبنان ومستوطنات بشمالي إسرائيل بالتزامن مع تصعيد تل أبيب عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية...

"حزب الله" يستهدف قوات إسرائيلية بمحيط قلعة الشقيف ضمن 19 عملية الأحد (محصلة) كما استهدف أهدافا إسرائيلية في جنوبي لبنان ومستوطنات بشمالي إسرائيل بالتزامن مع تصعيد تل أبيب عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية...

إسطنبول/ الأناضول

أعلن "حزب الله" تنفيذ 19 عملية، الأحد، ضد أهداف إسرائيلية شملت محيط "قلعة الشقيف" جنوبي لبنان ومستوطنات في شمال إسرائيل، بالتزامن مع تصعيد تل أبيب عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى بيانات صادرة عن الحزب حتى الساعة 19:27 ت.غ.

وقال الحزب، إن الهجمات جاءت "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى الجنوبية".

ويأتي توسيع "حزب الله" هجماته باتجاه شمالي إسرائيل ردا على الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، بالتزامن مع إعلان تل أبيب توسيع عملياتها البرية داخل لبنان.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الجيش وسع عملياته البرية داخل لبنان، وعبر نهر الليطاني وسيطر على مرتفعات البوفور (قلعة الشقيف)، واصفا إياها بأنها من أبرز النقاط الاستراتيجية للدفاع عن بلدات الجليل شمالي إسرائيل.

وتعد قلعة الشقيف من أبرز المواقع الاستراتيجية في جنوب لبنان، وانسحبت القوات الإسرائيلية منها عام 2000 مع إنهاء وجودها فيما عرف بـ"الشريط الأمني" الذي أقامته إسرائيل في جنوب لبنان بين 1982 و2000.

وبحسب بيانات الحزب، جرى تنفيذ 5 عمليات ضد قوات إسرائيلية في محيط قلعة الشقيف، استهدفت آليات "هامر" وتجمعات لجنود ورادارا للتشويش على المسيّرات، باستخدام مسيرات انقضاضية.

كما استهدف الحزب، عبر 5 هجمات أخرى، مواقع ومستوطنات شمالي إسرائيل، بينها شلومي ونهاريا وصفد ومنطقة الكريوت شمال مدينة حيفا، إضافة إلى موقع المطلة، مستخدما صليات صاروخية ومسيرات وقذائف مدفعية.

وشملت الهجمات استهداف بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد بصليتين صاروخيتين، وموقع حانيتا بمسيرة انقضاضية.

وفي جنوب لبنان، أعلن الحزب تنفيذ 7 عمليات استهدفت تجمعات وآليات إسرائيلية في بلدات البياضة ويحمر الشقيف والعديسة ودبل والقوزح ودبين ومارون الراس.

وتأتي هذه الهجمات في ظل خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و412 قتيلا و10 آلاف و269 جريحا.