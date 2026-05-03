"حزب الله": المفاوضات مع إسرائيل لا تعنينا ولن نسمح بتمرير نتائجها تصريحات النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني حسن فضل الله نقلتها وكالة الأنباء الرسمية..

بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول

قال النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني حسن فضل الله، الأحد، إن المفاوضات التي تجريها الحكومة مع إسرائيل لا تعني الحزب، الذي "لن يسمح بتمرير نتائجها".

جاء ذلك وفق تصريحاته خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه ​"حزب الله​" في حسينية البرجاوي بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، لعناصر قتلتهم إسرائيل خلال عدوانها، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وقال فضل الله، إن "المقاومة في ​لبنان​ هي الخيار الوطني الذي لا بديل عنه من أجل تحرير أرضنا والدفاع عن شعبنا وحماية بلدنا، وهي ستتواصل".

وأضاف: "لن تتراجع المقاومة حتى تُجبر العدو (الإسرائيلي) على الخروج من أرضنا، ووقف اعتداءاته على بلدنا، وسنسقط أي مؤامرة".

وبشأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، اعتبر فضل الله أن "أي اتفاق جديد سيرسو في لبنان، يجب أن يكون ضامنا لعدم الاعتداء على بلدنا بأي شكل من الأشكال".

وتابع: "المفاوضات مع إسرائيل بكل نتائجها لا تعنينا، ولن نطبقها، ولن نسمح بتمريرها".

وخلال أبريل/ نيسان الماضي، عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي جولتي محادثات في العاصمة الأمريكية واشنطن، تمهيدا لمفاوضات سلام، وهو ما يرفضه "حزب الله".

وفي 17 أبريل الماضي، بدأت هدنة لمدة 10 أيام بين "حزب الله" وتل أبيب، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، غير أن إسرائيل تواصل خرقها يوميا عبر قصف يخلف قتلى وجرحى، فضلا عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوب لبنان.

