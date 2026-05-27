الرابع في العيد.. إنذار إسرائيلي بإخلاء جنوب لبنان نحو شمال الزهراني الجيش أعلن "جنوب النهر منطقة قتال" في رابع وأوسع إنذار بأول أيام عيد الأضحى..

إسطنبول/ الأناضول

أنذر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بإخلاء جنوب لبنان نحو شمال نهر الزهراني، تمهيدا لشن هجمات ضد ما ادعى أنها "أهداف لحزب الله"، في رابع إنذار بأول أيام عيد الأضحى.

ووجّه متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، "إنذارا عاجلا" إلى سكان جنوب لبنان، قال فيه إنه في ظلّ ما ادعى أنها "انتهاكات متكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله.. سيعمل الجيش ضدّه بقوة شديدة".

ودعا "جميع سكان جنوب لبنان إلى الابتعاد عن عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية".

وأنذر بـ "الإخلاء إلى شمال نهر الزهراني، إذ إن جميع المناطق الواقعة جنوب النهر تُعدّ منطقة قتال"، وفق البيان.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن حزب الله "يجرّ الدمار على دولة لبنان، ويعرّض حياة الشعب اللبناني للخطر"، فيما يؤكد الحزب على الدوام حقه في المقاومة وتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال.

ويأتي ذلك في رابع إنذار وجهه الجيش الإسرائيلي لسكان عدة مناطق بجنوب لبنان، منذ صباح الأربعاء المصادف أول أيام عيد الأضحى، ويشمل مناطق أوسع بشكل ملحوظ ومعروفة بالاكتظاظ السكاني، ما يؤشر لترقب موجة نزوح جديدة واسعة.

