الجيش الإسرائيلي يدعي تدمير موقع لـ"حزب الله" جنوبي لبنان قال إن مقاتلاته "أغارت ودمرت مقر مدفعية تابعًا لحزب الله"، دون تعقيب فوري من الأخير

ادعى الجيش الإسرائيلي، السبت، تدمير مقر تابع لـ"حزب الله"، في منطقة الشماعلي بجنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان، إن مقاتلاته "أغارت ودمرت مقر مدفعية تابعًا لحزب الله، في منطقة الشماعلي".

وادعى أنه "بعد الغارة، تم رصد انفجارات ثانوية تدل على وجود وسائل قتالية داخل المبنى".

وحتى الساعة 18:00 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب فوري من "حزب الله" الذي وسع، السبت، نطاق هجماته تجاه شمالي إسرائيل، مطلقا 5 صواريخ تجاه مدينة صفد، عاصمة الجليل الأعلى، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهر ونصف، فيما دوت صفارات الإنذار بالمنطقة 20 مرة منذ صباح اليوم، وفق إذاعة الجيش والقناة 12.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتتسبب هذه الخروقات في مقتل وإصابة مدنيين لبنانيين بينهم أطفال ونساء ومسنون، فضلا عن تدمير منشآت ومبان مدنية منها مدارس ومراكز صحية ودور عبادة من مساجد وكنائس.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و371 قتيلا و10 آلاف و129 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

