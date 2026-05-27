الثاني في 24 ساعة.. غارة إسرائيلية تقتل عسكريا لبنانيا بالجنوب

إسطنبول/ الأناضول

أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، مقتل عسكري جراء غارة إسرائيلية استهدفت طريق كفرمان - الخردلي جنوبي البلاد، ليرتفع عدد قتلاه إلى اثنين خلال 24 ساعة.

جاء ذلك في بيان مقتضب للجيش لم يحدد فيه هوية القتيل، عقب بيان سابق الأربعاء أعلن فيه مقتل عسكري بغارة إسرائيلية استهدفت البقاع الغربي أمس الثلاثاء.

وفي بيانه السابق، قال الجيش إن وحداته تمكنت من سحب جثمان أحد العسكريين بعد مقتله جراء غارة إسرائيلية قرب سد بحيرة القرعون بالبقاع جنوب شرقي لبنان.

وأوضح أنه تعذّر الوصول إلى القتيل أمس الثلاثاء "نتيجة استمرار التهديدات الأمنية والاستهدافات المعادية للمنطقة".

وذكر الجيش اللبناني أن "المنطقة تعرضت لعدد من الغارات الإسرائيلية المعادية أدّت إلى استشهاد العسكري وعدد من المسعفين أثناء محاولتهم تنفيذ مهمة إنسانية لإخلائه".

وتأتي هذه التطورات ضمن خروقات إسرائيلية يومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل/ نيسان والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.



ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3269 قتيلا و9840 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية حتى مساء الأربعاء.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.