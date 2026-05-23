إسرائيل تنذر سكان 10 قرى جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا

أنذرت إسرائيل، السبت، سكان 10 قرى في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا تمهيدا لقصف المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "إنذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: النبطية التحتا، كفر تبنيت، زبدين (النبطية)، عربصاليم، کفر رمان، حبوش، بلاط (مرجعيون)، دير كيفا، حاروف، جبشيت".

وأضاف: "حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة".

وزعم الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله" قام بـ"خرق اتفاق وقف إطلاق النار"، وأنه "يضطر للعمل ضده بقوة".

وتابع: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر".

ويقدر مجموع سكان هذه البلدات حوالي 150 ألف نسمة وفق إحصاء لبناني.

والسبت، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات تزامنت مع قصف مدفعي استهدف عدة مدن وبلدات جنوبي لبنان، ما أسفر عن 5 قتلى وأضرار جسيمة بمستشفى وعدة منازل.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان أسفر عن مقتل 3073 شخصا وإصابة 9362 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.