إسرائيل تقتل 20 شخصا بلبنان ليرتفع الإجمالي إلى 2679 منذ 2 مارس

Naim Berjawi
03 مايو 2026•تحديث: 03 مايو 2026
بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، إحصاء 20 قتيلا و46 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 2679 قتيلا و8229 جريحا.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان (الإسرائيلي) منذ 2 آذار (مارس) وحتى 3 (مايو) أيار باتت كالتالي: "2679 شهيدا و8229 جريحا".
والسبت، قالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن "إجمالي عدد الشهداء منذ 2 آذار ارتفع إلى 2659 والجرحى إلى 8183".
