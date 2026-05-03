إسرائيل تقتل 20 شخصا بلبنان ليرتفع الإجمالي إلى 2679 منذ 2 مارس و8229 مصابا، حسب وزارة الصحة اللبنانية..

بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول



أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، إحصاء 20 قتيلا و46 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 2679 قتيلا و8229 جريحا.

والسبت، قالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن "إجمالي عدد الشهداء منذ 2 آذار ارتفع إلى 2659 والجرحى إلى 8183".

