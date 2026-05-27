إسرائيل تعلن إصابة اثنين من عسكرييها بجنوب لبنان جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على ناقلة جند متوغلة في المنطقة، وفق بيان للجيش الإسرائيلي..

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إصابة اثنين من عسكرييه جراء هجوم بصاروخ مضاد للدروع استهدف ناقلة جند متوغلة بجنوب لبنان.

جاء ذلك وفق بيان للجيش الإسرائيلي عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال: "في وقت سابق اليوم، أُصيب جنديان من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة".

وذكر أن الإصابات سجلت "نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع على ناقلة جند مدرّعة خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان"، دون تحديد أكثر للموقع.

وأضاف: "تم نقل الجنديين لتلقي العلاج في المستشفى، وإبلاغ عائلتيهما".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن "حزب الله" تنفيذه عدة هجمات بطائرات مسيرات ضد تجمعات جنود وآليات إسرائيلية، بينها "استهداف منصّة القبّة الحديديّة في موقع جل العلام" العسكري شمالي إسرائيل.

وخلال الفترة الأخيرة، باتت المسيرات المفخخة التي يطلقها "حزب الله"، تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي" لصعوبة رصدها.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3269 قتيلا و9840 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية حتى مساء الأربعاء.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، بينما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.