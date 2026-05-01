إسرائيل تستهدف بالقصف والتفجير 15 منطقة جنوب لبنان ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار..

بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول

استهدف الجيش الإسرائيلي عبر القصف الجوي والمدفعي، والتفجيرات، 15 منطقة في جنوب لبنان منذ فجر الجمعة، في إطار خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك، بينما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، بـ"نار تحرق لبنان بأكمله"، وفق بيان لمكتبه، وذلك عقب يومين من إيعاز لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتصعيد العسكري ضد البلد العربي.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مدينة صور، وأخرى استهدفت دراجة نارية في بلدة المنصوري بقضاء صور.

وأضافت الوكالة أن غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي مجدل زون وطيرحرفا في قضاء صور.

وفي قضاء بيت جبيل، استهدفت غارات جوية إسرائيلية بلدة برعشيت، بينما تعرضت بلدة كونين لقصف مدفعي، وفق المصدر نفسه.

كما قصف الجيش الإسرائيلي بسلاح المدفعية الأطراف الغربية لبلدتي بني حيان وطلوسة.

وتعرض وادي الحجير، وبلدات فرون والغندورية وتولين والصوانة وقلاوية لقصف إسرائيلي مدفعي متقطع.

في السياق، نفذت القوات الاسرائيلية عملية تفجير في منطقة حامول- الناقورة، جنوبي لبنان، وفق الوكالة.

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت هدنة لمدة 10 أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، غير أن إسرائيل تواصل خرقها يوميا عبر قصف يخلف قتلى وجرحى، فضلا عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوب لبنان.

وعقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي جولتي محادثات في واشنطن، في 14 و23 أبريل، تمهيدا لمفاوضات سلام، إلا أن إسرائيل تواصل خرق الهدنة بشكل شبه يومي، مبررة ذلك بما تصفه بـ"الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس ضد التهديدات".

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، ينص على احتفاظها بما تزعم أنه "حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية، ولن يقيد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية".

