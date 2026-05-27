الجيش الإسرائيلي قال إن هجماته "متواصلة على مقرات حزب الله في مدينة صور" بجنوب لبنان، دون تعليق فوري من الحزب

إسرائيل تدعي مهاجمة 550 هدفا لـ"حزب الله" بلبنان خلال أيام الجيش الإسرائيلي قال إن هجماته "متواصلة على مقرات حزب الله في مدينة صور" بجنوب لبنان، دون تعليق فوري من الحزب

زين خليل/ الأناضول

ادعى الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مهاجمته نحو 550 هدفا لـ"حزب الله" في لبنان خلال أيام، وسط استمرار هجماته على مدينة صور بجنوب البلاد.

وقال الجيش في بيان: "منذ بداية الأسبوع، تعرّض نحو 550 هدفًا تابعًا لتنظيم حزب الله لهجمات في لبنان".

وأضاف: "على مدار اليوم (الأربعاء)، شنّ الجيش الإسرائيلي هجمات على مبانٍ عسكرية ومقرات ومواقع إطلاق يستخدمها تنظيم حزب الله في البقاع (شرقا) وفي عدة مناطق بجنوب لبنان".

وذكر أن هجماته "لا تزال متواصلة حتى الآن على مقرات حزب الله في (مدينة) صور" بجنوب لبنان، دون تعليق فوري من الحزب.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن "حزب الله" تنفيذ 12 عملية ضد قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في بلدة زوطر الشرقيّة بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، محققا في بعضها "إصابات مؤكدة".

ويأتي ذلك بينما تنفذ إسرائيل خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل/ نيسان الماضي والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ويرد "حزب الله" على هذه الخروقات بصواريخ وطائرات مسيرة تستهدف قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 3269 قتيلا و9840 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.