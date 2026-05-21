"طريق مكة".. مبادرة سعودية تواصل النجاح في تسهيل رحلة الحجاج المبادرة السعودية شهدت في عامها الثامن انضمام دولتين إلى الدول المستفيدة، بعد خدمة 1.2 مليون حاج بنجاح على مدى سبع سنوات

إسطنبول / الأناضول

تواصل مبادرة "طريق مكة" بنجاح تسهيل رحلة ضيوف الرحمن، مع انضمام دولتين إليها في عامها الثامن، بعد خدمة 1.2 مليون حاج بنجاح على مدى سبع سنوات.

وهذه المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر.

وتتضمن أخذ الخصائص الحيوية، وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيا، مرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، الأربعاء، أولت حكومة المملكة خدمة ضيوف الرحمن اهتماما بالغا ورعاية مستدامة، ضمن استراتيجيتها في تيسير وتسهيل رحلتهم ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا الإطار، انبثقت فكرة مبادرة "طريق مكة"، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وذلك في عام 1438هـ الموافق 2017، وفقا للوكالة.

وقالت إن المبادرة هدفت منذ انطلاقها "لتسخير جميع الإمكانات لتيسير رحلة الحج، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من بلدانهم، ضمن منظومة متكاملة مع الجهات ذات العلاقة، لجعل الحج ميسرا وآمنا على المستفيدين".

وأضافت أن المبادرة تعكس "حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم تجربة إيمانية ميسرة".

ومنذ عامها الأول، عملت وزارة الداخلية على خدمة المستفيدين من المبادرة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لخدمة ضيوف الرحمن في بلدانهم وتيسير قدومهم إلى المملكة لأداء نسكهم بيسر وطمأنينة.

وحسب "واس"، تتم الإجراءات ضمن المبادرة سنويا في انسيابية، ليعيش ضيوف الرحمن تجربة روحانية منذ لحظة المغادرة من صالة المبادرة وصولا إلى المملكة، حتى مغادرتهم إلى بلدانهم.

وتجاوز عدد المستفيدين من المبادرة حتى عامها السابع (1446 هـ/ 2025م) 1.2 مليون مستفيد.

ويبرز هذا العدد جهود المملكة وإمكاناتها الرقمية المتقدمة وكوادرها البشرية المؤهلة، في تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج بداية من مغادرتهم بلدانهم، وفقا للوكالة.

وفي العام الجاري (1447هـ الموافق 2026م)، انضمت دولتان إلى قائمة الدول المستفيدة من المبادرة، هما السنغال وبروناي دار السلام، ليرتفع الإجمالي إلى 10 دول تتم خدمتهم عبر 17 منفذا دوليا، وفقا للوكالة.

وتوظف المبادرة التقنيات الرقمية الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما ساعد على تسهيل وتسريع إجراءات مغادرة الحجاج من صالات المبادرة في مطارات بلدانهم.

والدول المستفيدة من المبادرة هي: تركيا والمغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش وكوت ديفوار والمالديف ولأول مرة السنغال وبروناي دار السلام.

والأحد، أعلنت المحكمة العليا السعودية أن الاثنين هو أول أيام شهر ذي الحجة (شهر الحج)، وأن الوقوف بعرفة سيكون يوم 26 مايو/ أيار الجاري.

ويبدأ موسم الحج في الثامن من ذي الحجة، الاثنين 25 مايو، ويستمر أداء المناسك 6 أيام حتى 13 ذي الحجة الموافق 30 مايو، ويتضمن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

وفي 13 مايو، أعلن وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، في مؤتمر صحفي، أن عدد ضيوف الرحمن الذين وصلوا حتى الآن تجاوز 860 ألف حاج.

وفي موسم الحج الماضي لعام 2025، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجًا من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، حسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.