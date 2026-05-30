تركيا تفوز بجائزة أفضل تنظيم للحج لعام 2026

مكة المكرمة / الأناضول

حازت رئاسة الشؤون الدينية التركية المركز الأول في فئة "أفضل تنظيم للحج"، ضمن جوائز "لبيتم" التي تمنحها وزارة الحج والعمرة السعودية.

وذكرت رئاسة الشؤون الدينية في بيان، السبت، أن الجائزة أُعلنت خلال حفل توزيع جوائز "لبيتم" الذي أقيم في مكة المكرمة.

وبحسب البيان، أعرب رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش، عن سعادته وفخره بحصول المؤسسة على المركز الأول في هذه الفئة.

وأضاف أن المدير العام لخدمات الحج والعمرة حسين دميرهان، نال أيضا جائزة "أفضل تواصل وتنسيق"، ما ضاعف أهمية هذا الإنجاز.

وأشار إلى أن هذا النجاح جاء بفضل الجهود المتفانية للعاملين في خدمة الحجاج، ودعوات الحجاج، والدعم الذي يقدمه الشعب التركي.

وقال أرباغوش: "نحمد الله على تمكننا من تحقيق مثل هذه النتائج المميزة في خدمة حجاجنا".

وأردف: "سنواصل، بإذن الله، العمل بنفس الحماسة والمسؤولية والتفاني لتقديم أفضل الخدمات لحجاجنا ومواطنينا".