ليُغلق التصويت عند الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (19:00 ت.غ)، بحسب بيان لسلطة الانتخابات..

تمديد عمليات الاقتراع بالانتخابات البرلمانية بالجزائر لمدة ساعة ليُغلق التصويت عند الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (19:00 ت.غ)، بحسب بيان لسلطة الانتخابات..

الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، الخميس، تمديد عمليات الاقتراع في سباق البرلمان لساعة إضافية، ليُغلق التصويت عند الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (19:00 ت.غ).

وأوضحت، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن القرار يأتي "بناءً على طلب المنسقين الولائيين، بهدف تمكين الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت في أفضل الظروف".

وتتواصل عملية الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وسط متابعة رسمية لسير العملية في مختلف الولايات ومراكز التصويت خارج البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع في الولايات الجزائرية الـ69 أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح الخميس (07:00 ت.غ)، على أن يستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساءً (18:00 ت.غ).

ويخول قانون الانتخابات رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تمديد فترة التصويت لساعة واحدة فقط.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت سلطة الانتخابات، بإفادة رسمية، مشاركة 11.24 بالمئة من الناخبين داخل البلاد حتى الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي (14:00 ت.غ)، أي بعد مرور نحو ثلثي المدة المخصصة للاقتراع.

ودُعي أكثر من 24 مليون ناخب للمشاركة في ثاني انتخابات تشريعية منذ الحراك الشعبي عام 2019، الذي انتهى باستقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

ويبلغ عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني 407 مقاعد، خُصص منها 12 مقعدا لتمثيل الجزائريين المقيمين في الخارج.