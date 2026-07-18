حسب ما أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التي أعلنتها المحكمة الدستورية..

برلمانيات الجزائر.. أحزاب داعمة لبرنامج الرئيس تبون تتصدر النتائج حسب ما أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التي أعلنتها المحكمة الدستورية..

إسطنبول/ الأناضول

تصدرت أحزاب داعمة لبرنامج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع يوليو/ تموز الجاري، بحصولها على المراتب الثلاث الأولى في "المجلس الشعبي الوطني".

جاء ذلك بحسب ما أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التي أعلنتها المحكمة الدستورية، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر السبت.

وذكرت المحكمة أن حزب "جبهة التحرير الوطني" حل في المرتبة الأولى بحصوله على 91 مقعدا، من أصل 407 مقاعد.

وجاء حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" في المرتبة الثانية بـ74 مقعدا، فيما حقق حزب "جبهة المستقبل" المرتبة الثالثة بنيله 56 مقعدا.

يتبع///