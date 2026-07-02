انتخابات الجزائر.. 3.05 بالمئة نسبة المشاركة في أول 3 ساعات وفق رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة كريم خلفان للتلفزيون الجزائري الرسمي

الجزائر/ عباس ميموني / الأناضول

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، الخميس، مشاركة 3.05 بالمئة من الناخبين داخل البلاد و8.48 بالمئة من الجالية بالخارج، بعد نحو 3 ساعات من بدء الاقتراع بالانتخابات البرلمانية.

وقال رئيس السلطة بالنيابة كريم خلفان للتلفزيون الرسمي إن نسبة المشاركة المسجلة في الانتخابات البرلمانية داخل البلاد بلغت 3.05 بالمئة حتى الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي (09:00 ت غ).

وأوضح أن نسبة مشاركة أفراد الجالية الجزائرية في الخارج بلغت 8.48 بالمئة حتى التوقيت ذاته.

وتتواصل عملية الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وسط متابعة رسمية لسير العملية في مختلف الولايات ومراكز التصويت خارج البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع في الولايات الجزائرية الـ69 أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا (07:00 ت.غ)، على أن يستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساء (18:00 ت.غ).

ودُعي أكثر من 24 مليون ناخب للمشاركة في ثاني انتخابات تشريعية منذ الحراك الشعبي بالعام 2019، الذي انتهى باستقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

ويبلغ عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني 407 مقاعد، خُصص منها 12 مقعدا لتمثيل الجزائريين المقيمين في الخارج.

