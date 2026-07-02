انتخابات الجزائر.. 11.24 بالمئة نسبة المشاركة بعد مضي ثلثي مدة الاقتراع

الجزائر/ عباس ميموني / الأناضول

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، الخميس، مشاركة 11.24 بالمئة من الناخبين داخل البلاد، بعد مرور نحو ثلثي المدة المخصصة للاقتراع بالانتخابات البرلمانية.

وقال رئيس السلطة بالنيابة كريم خلفان للتلفزيون الرسمي إن نسبة المشاركة المسجلة في الانتخابات البرلمانية داخل البلاد بلغت 11.24 بالمئة حتى الساعة 3 عصرا بالتوقيت المحلي (14:00 ت.غ).

وأوضح أن نسبة مشاركة أفراد الجالية الجزائرية في الخارج بلغت 9.46 بالمئة حتى التوقيت ذاته.

وتتواصل عملية الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وسط متابعة رسمية لسير العملية في مختلف الولايات ومراكز التصويت خارج البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع في الولايات الجزائرية الـ69 أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح الخميس (07:00 ت.غ)، على أن يستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساء (18:00 ت.غ).

وفي الخارج، بدأ الجزائريون السبت الماضي الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وتستمر عملية الاقتراع حتى اليوم الخميس.

ودُعي أكثر من 24 مليون ناخب للمشاركة في ثاني انتخابات تشريعية منذ الحراك الشعبي بالعام 2019، الذي انتهى باستقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

ويبلغ عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني 407 مقاعد، خُصص منها 12 مقعدا لتمثيل الجزائريين المقيمين في الخارج.