شدد على أن "القانون يطبق بطريقة تجعل كل واحد يفكر مليا قبل أن يحاول اختراقه"..

انتخابات الجزائر.. تبون يقترع ويقول إن مرحلة المساس بأصوات الناخبين انتهت شدد على أن "القانون يطبق بطريقة تجعل كل واحد يفكر مليا قبل أن يحاول اختراقه"..

الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، إن بلاده تجاوزت مرحلة المساس بأصوات الناخبين والتلاعب بنتائج الانتخابات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب إدلائه بصوته في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة الجزائر، في انتخابات المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

وردا على سؤال بشأن مخاوف بعض التشكيلات السياسية من احتمال التلاعب بأصوات الناخبين، قال تبون: "أعتقد أن هذه المرحلة تجاوزناها".

وأضاف: "كل الجزائريات والجزائريين متيقنون أن مرحلة (الكوتة) والحصص المحسومة سلفا لمقاعد البرلمان، والمساس بصوت الشعب، قد انتهت".

وتابع: "منذ الاستحقاقات الماضية، لم نسمع أي حزب سياسي أو مترشح يشتكي من التزوير أو سرقة الأصوات".

وأكد أن "القانون يطبق بطريقة تجعل كل من يفكر في اختراقه يعيد حساباته"، في إشارة إلى تجريم المساس بنزاهة العملية الانتخابية.

واعتبر أن الانتخابات الحالية تجرى في ظروف أسهل من سابقاتها، لامتثال الجميع للقانون، وإدراكهم أن البلاد دخلت مرحلة جديدة لا يمكن فيها توجيه أصوات الناخبين.

وأشار إلى أن الدستور ينص على إمكانية فوز المعارضة بالأغلبية البرلمانية، وفي هذه الحالة تُشكل حكومة يقودها "رئيس حكومة"، أو فوز أغلبية رئاسية موالية لرئيس الجمهورية، وعندها تُشكل حكومة يقودها "وزير أول".

وفتحت مراكز الاقتراع في الولايات الجزائرية الـ69 أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ)، على أن يستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساء (18:00 ت.غ).

ودُعي أكثر من 24 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ الحراك الشعبي عام 2019، الذي انتهى باستقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

ويتنافس المرشحون على 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني، بينها 12 مقعدا مخصصة لتمثيل الجزائريين المقيمين في الخارج.

