الجزائر وتونس تبحثان توسيع التعاون وفتح أسواق إفريقية

تونس/ عادل الثابتي / الأناضول



بحثت الجزائر وتونس توسيع مجالات التعاون الثنائي وتعزيز التجارة وفتح آفاق أمام النفاذ المشترك إلى أسواق إفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المتابعة بين البلدين في الجزائر العاصمة، بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية مساء الأربعاء.

وترأس الاجتماع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ونظيره الجزائري أحمد عطاف، بمشاركة ممثلين عن القطاعات المعنية بالتعاون بين البلدين.

وقالت الخارجية التونسية إن الاجتماع أتاح متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الـ23 للجنة الكبرى والمنتدى الاقتصادي المشتركين، اللذين انعقدا في تونس خلال ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية المحافظة على دورية انعقاد آليات التعاون الثنائي، لمتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة وتقييمها، والإعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

وثمّن الوزيران التقدم المسجل في مجالات التعاون، ولا سيما قطاعات الأمن والنقل وتكنولوجيات الاتصال والشؤون الاجتماعية والتشغيل والتدريب والثقافة والرياضة.

وأكدا أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات في مجالات المياه والطاقة والأمن الغذائي، وتعزيز التجارة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وفق البيان.

كما شددا على ضرورة فتح آفاق أوسع أمام مؤسسات البلدين للنفاذ المشترك إلى الأسواق الإفريقية الواعدة، بما يعزز مكانتهما قاطرة للتكامل الاقتصادي الإقليمي.

وكانت الدورة الـ23 للجنة الكبرى المشتركة قد توجت بتوقيع 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا، شملت قطاعات حيوية عدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.