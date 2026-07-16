الجزائر.. مصرع 11 شخصا وإصابة 19 في حريق بدار أيتام في بلدية المحمدية شرقي العاصمة، وفق الحماية المدنية الجزائرية

الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول

أعلنت السلطات الجزائرية، الخميس، وفاة 11 شخصا وإصابة 19 آخرين في حريق اندلع بدار للأيتام في بلدية المحمدية شرقي العاصمة الجزائر.

جاء ذلك في بيان للمديرية العامة لمصالح الحماية المدنية (الدفاع المدني)، أشار إلى أن التعامل مع الحريق ما زال متواصلا، دون أن تتضح أسباب اندلاعه.

وقال البيان إن الحريق أسفر، في حصيلة أولية، عن تسجيل 11 حالة وفاة، إضافة إلى 19 مصابا.

وأوضح أن بين المصابين "10 أشخاص تعرضوا لحروق متفاوتة الخطورة، وحالتان تعانيان من ضيق وصعوبة في التنفس، فضلا عن 7 أشخاص أصيبوا بصدمة نفسية".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الدفاع المدني الجزائري أنه يتعامل مع حريق شب في مؤسسة دار الأيتام للطفولة المسعفة (جميع نزلائها دون سن 18 عاما) ببلدية المحمدية.