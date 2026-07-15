الضحية والمصاب من المتطوعين الذين هبوا للمساعدة في إخماد الحرائق المستمرة في المنطقة منذ الأحد، وفق الإذاعة الجزائرية..

الجزائر.. مصرع شخص وإصابة آخر إثر حرائق غابات بولاية سطيف الضحية والمصاب من المتطوعين الذين هبوا للمساعدة في إخماد الحرائق المستمرة في المنطقة منذ الأحد، وفق الإذاعة الجزائرية..

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بحروق بليغة، جراء حرائق غابات بولاية سطيف شرقي الجزائر.

وقالت الإذاعة الجزائرية الرسمية، الثلاثاء، إن "نسراقي العربي " (59 عاما)، لقي مصرعه جراء حريق غابات بمنطقة بني موحلي بولاية سطيف.

ووفقا للمصدر ذاته، تم إجلاء شخص ثان أصيب بحروق بليغة في حرائق المنطقة على متن مروحية إلى الجزائر العاصمة لتلقي العلاج.

وحسب الإذاعة الجزائرية، فإن الضحية والمصاب "من المتطوعين الذين هبوا للمساعدة على إخماد الحرائق المستمرة في المنطقة منذ الأحد".

ودفعت السلطات بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة، شملت الجيش والدرك الوطني والحماية المدنية، إضافة إلى مئات المتطوعين، فضلا عن طائرات إخماد الحرائق والمروحيات ومركبات الإطفاء.



وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، في بيان، إخماد 124 حريقا بشكل نهائي، من أصل 133 حريقا رُصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت أن عمليات إخماد 9 حرائق لا تزال متواصلة في ولايات بجاية، والبويرة، وسطيف، وسعيدة، وسيدي بلعباس، وميلة، وتيزي وزو، الواقعة في مناطق مختلفة من شرق البلاد ووسطها وغربها.



ومنذ أيام، تشهد مناطق واسعة من شمالي الجزائر حرائق كبيرة ساهم في انتشارها الارتفاع القياسي في درجات الحرارة، إضافة إلى هبوب رياح جنوبية حارة تعرف محليا باسم "الشهيلي".



وحسب إحصائيات الحماية المدنية، تجاوز عدد الحرائق التي سجلت منذ الخميس 500 حريق، شملت غابات وأحراش ومحاصيل زراعية وأشجار مثمرة، وحتى واحات نخيل في الصحراء.



وتشهد الجزائر منذ سنوات موجات جفاف وارتفاعا في درجات الحرارة، ما يزيد من مخاطر اندلاع حرائق الغابات والغطاء النباتي.

وخلال السنوات الأخيرة، تسببت حرائق واسعة في وفاة وإصابة عشرات الأشخاص، وإتلاف مساحات كبيرة من الغطاء النباتي، ما دعا السلطات لتشديد الإجراءات العقابية بحق المتسببين في إشعالها تصل إلى السجن 30 عاما.

