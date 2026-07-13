الجزائر.. تواصل جهود إخماد 26 حريقا في 15 ولاية

الجزائر/ حسان جبريل / الأناضول

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر، الاثنين، أن فرقها تواصل مكافحة 26 حريقا لا تزال مشتعلة في 15 ولاية، من أصل 69 بؤرة جرى تسجيلها منذ صباح اليوم.

وقالت الحماية المدنية في بيان، إن عمليات الإطفاء لا تزال متواصلة في عدد من ولايات شرق البلاد، بينها بجاية وجيجل وسطيف وقالمة وخنشلة وسوق أهراس وميلة وباتنة، إضافة إلى ولايات من الوسط وهي المدية والبويرة وتيزي وزو، فضلا عن ولايات الغرب وتشمل تلمسان وسيدي بلعباس وسعيدة، إلى جانب ولاية الجلفة جنوبي البلاد.

وأكدت أن فرقها تواصل مكافحة 26 حريقا في تلك الولايات، من أصل 69 بؤرة تم تسجيلها منذ صباح الاثنين، حيث تم إخماد 43 حريقا.

وأشارت إلى تواصل عمليات الإخماد في حريق غابة ببلدية بني معاش بولاية بجاية، بمشاركة 26 شاحنة إطفاء و6 طائرات، إضافة حريق الأدغال والأحراش ببلدية بني ورتيلان بولاية سطيف على الحدود مع ولاية بجاية، حيث جرى تسخير 16 شاحنة إطفاء و3 طائرات من الطراز نفسه.



وتشير إحصائيات الحماية المدنية إلى أن البلاد سجلت أكثر من 300 حريق، تزامنا مع موجة حر قوية ضربت عدة مناطق شمالية، بدرجات حرارة فاقت 45 درجة، منذ الخميس.

وتعاني الجزائر منذ سنوات من موجة جفاف حادة، خصوصا في مناطقها الوسطى والغربية، ما أدى إلى تراجع منسوب السدود والمياه الجوفية، وتفاقم خطر حرائق الغابات.

وتسببت موجات الجفاف المتكررة منذ عام 2022 في حرائق غير مسبوقة أودت بحياة عشرات الأشخاص وأصابت مئات آخرين، فضلا عن تلف عشرات آلاف الهكتارات من الغابات والغطاء النباتي.​​​​​​​

