الجزائر تكافح 14 حريقا في 12 ولاية وسط حرارة تلامس 48 درجة الحماية المدنية أعلنت إخماد 89 حريقا نهائيا، فيما تخضع 14 بؤرة للمراقبة خشية تجدد اشتعالها..

الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول

تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية، الخميس، جهودها لإخماد 14 حريقا في الغابات والغطاء النباتي عبر 12 ولاية، مدعومة بوسائل تدخل جوية وبرية، بالتزامن مع توقعات ببلوغ درجات الحرارة 48 درجة مئوية في بعض المناطق.

وأفادت المديرية العامة للحماية المدنية، في حصيلتها اليومية، بأنها سجلت أكثر من مائة حريق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، موضحة أن عمليات إخماد 14 منها لا تزال متواصلة.

وأضافت أن فرقها أخمدت 89 حريقا نهائيا، فيما تخضع 14 بؤرة أخرى للمراقبة والحراسة، تحسبا لتجدد اشتعالها.

وأوضحت أن أبرز عمليات التدخل تركزت في الولايات التي استدعت الاستعانة بطائرات الإخماد، وفي مقدمتها سطيف شرقي البلاد، حيث تواصل الفرق مكافحة حريقين في الأدغال والأحراش ببلديتي بني موحلي وبني ورتيلان.

وشاركت في عمليات الإخماد بسطيف 6 طائرات من طراز "AT-802"، إلى جانب تعزيزات برية من المفرزة الجهوية للحماية المدنية بالولاية، والرتل المتنقل لولاية المسيلة.

وفي ولاية سعيدة غربي البلاد، تواصلت جهود مكافحة حريقين في الغابات ببلديتي أولاد إبراهيم ومولاي العربي، بمشاركة طائرة من طراز "BE-200" و3 طائرات من طراز "AT-802".

كما دعمت العمليات فرق برية من المفرزة الجهوية للحماية المدنية في ولاية سيدي بلعباس.

وفي تلمسان غربي البلاد، واصلت فرق التدخل إخماد حريق في الغابات، بدعم من طائرة من طراز "BE-200"، نفذت 4 عمليات إسقاط للمياه على بؤر النيران.

أما في بجاية شرقي البلاد، فتواصلت عمليات إخماد 3 حرائق في الغابات والأدغال والأحراش ببلديات أوزلاقن ودرقينة وبني معوش.

وتواصل فرق الحماية المدنية أيضا مراقبة حريق أُخمد في بلدية تيفرة، بعدما شاركت في إخماده 3 طائرات من طراز "AT-802"، إلى جانب تعزيزات برية من المفرزة الجهوية للبويرة والرتل المتنقل للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

وذكرت المديرية أن عمليات الإخماد المتواصلة شملت كذلك ولايات تبسة وتيزي وزو وورقلة وعنابة وسيدي بلعباس والمدية وبرج بوعريريج وعين الدفلى.

وأكدت أن فرق الحماية المدنية تعمل، بالتنسيق مع مصالح الغابات ومختلف الأجهزة المشاركة، على تطويق النيران ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية والأراضي الزراعية.



- سيطرة على حرائق

في المقابل، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة النهائية على حرائق في عدة ولايات، بينها أدرار والشلف وباتنة والبويرة وتيزي وزو وجيجل وتيارت والجلفة وسكيكدة والمدية ومعسكر وتيسمسيلت وإليزي وسوق أهراس وميلة وخنشلة وغليزان.

وفي حصيلة منفصلة تغطي الفترة منذ 8 يوليو/ تموز الجاري، سجلت الجزائر 932 حريقا، أُخمد 913 منها حتى صباح الأربعاء، وفق المدير الفرعي للعمليات في الحماية المدنية، المقدم كريم حربي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن حربي قوله إن جهود فرق الإطفاء تتواصل للسيطرة على بؤر الحرائق المتبقية.

- موجة حرة متواصلة

وتأتي عمليات مكافحة الحرائق في ظل موجة حر تشهدها عدة ولايات، ويتوقع استمرارها حتى الجمعة، وفق بيان صادر عن مصالح الأرصاد الجوية.

ووضعت مصالح الأرصاد ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف شرقي البلاد ضمن مستوى اليقظة "البرتقالي".

وأوضحت أن درجات الحرارة القصوى في هذه الولايات ستتراوح بين 40 و44 درجة مئوية، وقد تصل في بعض المناطق إلى ما بين 46 و48 درجة.

وتشهد الجزائر خلال السنوات الأخيرة موجات جفاف وارتفاعا في درجات الحرارة، ما يزيد مخاطر اندلاع حرائق الغابات والغطاء النباتي.

وتسببت حرائق واسعة شهدتها البلاد خلال الأعوام الماضية في وفاة وإصابة عشرات الأشخاص، فضلا عن إتلاف مساحات كبيرة من الغابات والغطاء النباتي.

ودفعت الحرائق المتكررة السلطات إلى تشديد العقوبات بحق المتسببين في إشعالها، لتصل في بعض الحالات إلى السجن لمدة 30 عاما.