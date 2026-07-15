والحماية المدنية تعلن تسجيل 139 حريقا منذ الثلاثاء، جرى إخماد 120 منها، فيما تتواصل عمليات إطفاء 19 حريقا في 10 ولايات بسبب موجة الحر..

الجزائر تعلن عودة الكهرباء إلى 16 ولاية وتواصل مكافحة 19 حريقا والحماية المدنية تعلن تسجيل 139 حريقا منذ الثلاثاء، جرى إخماد 120 منها، فيما تتواصل عمليات إطفاء 19 حريقا في 10 ولايات بسبب موجة الحر..

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

أعلنت السلطات الجزائرية، الأربعاء، عودة التيار الكهربائي بالكامل إلى 16 ولاية، بعد ساعات من انقطاع واسع نجم عن عطل فني في منشأة كهربائية بمنطقة سيدي عقبة بولاية بسكرة جنوب شرقي البلاد، في وقت تواصل فيه فرق الحماية المدنية مكافحة 19 حريقا في 10 ولايات، وسط موجة حر شديدة تشهدها البلاد.

وقال وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، للتلفزيون الرسمي، إن التيار الكهربائي عاد إلى طبيعته في الولايات الـ16 التي تأثرت بالانقطاع مساء الثلاثاء.

وأوضح أن الانقطاع نجم عن خلل فني أصاب منشأة كهربائية بمنطقة سيدي عقبة في ولاية بسكرة، نتيجة موجة حر شديدة وارتفاع كبير في نسبة الرطوبة، ما تسبب في تذبذبات متسلسلة وانقطاع التيار الكهربائي.

وكانت الجزائر سجلت، الاثنين، أعلى ذروة لاستهلاك الكهرباء في تاريخها، بلغت 21 ألفا و870 ميغاواط، بالتزامن مع موجة حر شديدة تضرب معظم مناطق البلاد.

وقالت الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز "سونلغاز" (حكومية)، في بيان وصل الأناضول، إن ذروة استهلاك الكهرباء بلغت 21 ألفا و870 ميغاواط، متجاوزة الرقم القياسي المسجل الأحد، والبالغ 21 ألفا و120 ميغاواط، بفارق 750 ميغاواط.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان صباح الأربعاء، تسجيل 139 حريقا منذ الثلاثاء، تمت السيطرة على 120 منها، فيما تتواصل عمليات إخماد 19 حريقا في 10 ولايات، أبرزها سطيف وبجاية وسعيدة، مع تسخير طائرات تابعة للجيش لإلقاء المياه دعما لعمليات الإطفاء.

وتسببت الحرائق، الثلاثاء، في وفاة شخص وإصابة آخر بحروق بليغة في ولاية سطيف شرقي البلاد.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الجزائرية استمرار موجة الحر حتى يوم الجمعة في مناطق واسعة من البلاد، مع وصول درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية في المناطق الصحراوية، وتجاوزها 45 درجة في بعض الولايات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وتشهد الجزائر منذ سنوات موجات جفاف وارتفاعا في درجات الحرارة، ما يزيد من مخاطر اندلاع حرائق الغابات والغطاء النباتي.

وخلال السنوات الأخيرة، أسفرت حرائق واسعة عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص، وإتلاف مساحات كبيرة من الغطاء النباتي، ما دفع السلطات إلى تشديد العقوبات بحق المتسببين في إشعالها، لتصل إلى السجن لمدة 30 عاما.