تم إغلاق صناديق الاقتراع عند الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (19:00 ت.غ) بعد تمديدها لساعة واحدة

الجزائر.. انتهاء الاقتراع وبدء الفرز بثاني انتخابات برلمانية منذ الحراك تم إغلاق صناديق الاقتراع عند الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (19:00 ت.غ) بعد تمديدها لساعة واحدة

الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول

أغلقت مراكز الاقتراع في الولايات الجزائرية الـ69 أبوابها، مساء الخميس، أمام الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ الحراك الشعبي عام 2019.

ونقل تلفزيون "النهار"، لقطات لبدء عمليات فرز الأصوات بعدد من الولايات، عقب إغلاق صناديق الاقتراع، دون صدور إفادة رسمية فورية من سلطة الانتخابات.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح الخميس (07:00 ت.غ)، واستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساءً (18:00 ت.غ)، قبل أن يتم تمديد مدته لساعة واحدة انتهت في الثامنة (19.00 تغ).

ويخول قانون الانتخابات رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تمديد فترة التصويت لساعة واحدة فقط، وهو ما جرى بالفعل.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت سلطة الانتخابات، بإفادة رسمية، مشاركة 11.24 بالمئة من الناخبين داخل البلاد حتى الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي (14:00 ت.غ)، أي بعد مرور نحو ثلثي المدة المخصصة للاقتراع.

ودُعي أكثر من 24 مليون ناخب للمشاركة في ثاني انتخابات تشريعية منذ الحراك الشعبي عام 2019، الذي انتهى باستقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

ويبلغ عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني 407 مقاعد، خُصص منها 12 مقعدا لتمثيل الجزائريين المقيمين في الخارج.