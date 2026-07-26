الجزائر.. الدفاع المدني يعلن إخماد 90 بالمئة من حرائق الغابات

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد، إخماد 90 بالمئة من حرائق الغابات في عموم البلاد، بالتزامن مع تراجع محسوس في درجات الحرارة بعد موجة حر استثنائية استمرت أكثر من أسبوعين وأسهمت في اتساع رقعة الحرائق.

وقالت الحماية المدنية (الدفاع المدني)، في بيان، إن فرقها أخمدت 72 حريقا من أصل 80 سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأشار البيان إلى تواصل عمليات إخماد 8 حرائق بولايات سوق أهراس (شرق) وسكيكدة والطارف (شمال شرق) وسعيدة (شمال غرب) وبجاية وجيجل وتيزي وزو وبومرداس (شمال).

وتزامن هذا التقدم في عمليات الإخماد مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة في الولايات الساحلية إلى أكثر من ثلاثين درجة مئوية بقليل، وهي مستويات قريبة من المعدلات الفصلية، بعد موجة حر قياسية وصلت إلى 49 درجة، وساهمت في اندلاع عشرات حرائق الغابات خلال الأسابيع الماضية.

والثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الجزائرية مصرع ستة أشخاص جراء حرائق الغابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة.

ووفقا لمعطيات الدفاع المدني، قارب إجمالي الحرائق المسجلة منذ الأول من مايو/ أيار الماضي وحتى 20 يوليو/ تموز الجاري 4000 حريق، مقابل 1501 حريق خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تقارب 167 بالمئة.