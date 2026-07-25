الجزائر.. إخماد 91 حريقا في غابات وأراض زراعية خلال 24 ساعة من أصل 103 حرائق اندلعت بعدة ولايات...

إسطنبول / الأناضول

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، السبت، إخماد 91 حريقا من أصل 103 حرائق اندلعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تتواصل جهود السيطرة على 12 حريقا في عدة ولايات.

وقالت المديرية، في حصيلة حول وضعية حرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل، إن مصالحها سجلت 103 حرائق خلال 24 ساعة وبالتحديد إلى غاية الساعة 07:00 صباحا بالتوقيت المحلي (غرينتش+1)، وتمكنت من إخماد 91 منها.

وأضافت أن فرق الحماية المدنية تواصل عمليات إخماد 12 حريقا توزعت على ولايات شمالية في سكيكدة (حريقان) وسوق أهراس (حريقان) وحريق واحد في كل من البويرة، الطارف، قسنطينة، سعيدة، ميلة، برج بوعريريج، بجاية وجيجل، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكدت الحماية المدنية أنه تم إجلاء عدد من العائلات كإجراء احترازي، مع تسخير جهاز حماية ميداني لمواجهة الحريق والحد من انتشاره.

وتتزامن الحرائق مع موجة حر قياسية تشهدها الجزائر منذ أكثر من أسبوعين، إذ بلغت درجات الحرارة 49 درجة مئوية في مدن ساحلية مطلة على البحر المتوسط، ورافقتها رياح جنوبية حارة وقوية تعرف محليا باسم "الشهيلي".

والثلاثاء، أعلنت السلطات الجزائرية مصرع ستة أشخاص جراء حرائق الغابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة.

ووفقا لمعطيات الدفاع المدني، بلغ إجمالي الحرائق المسجلة منذ الأول من مايو/ أيار الماضي وحتى 20 يوليو/ تموز الجاري 3719 حريقا، مقابل 1501 حريق خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تقارب 150 بالمئة.