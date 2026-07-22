الجزائر.. إجلاء سكان وإخلاء مستشفى بسبب حرائق غابات

الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول

أجلت السلطات الجزائرية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، سكان مناطق مهددة بحرائق الغابات في بلدة سرايدي بولاية عنابة شرقي البلاد، وأخلت مستشفى المنطقة، فيما تتواصل عمليات إخماد النيران.

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية (الدفاع المدني)، في بيان، إن حرائق الغابات في بلدة سرايدي انتشرت بسرعة بسبب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وهبوب رياح قوية، مؤكدة تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية للسيطرة على الوضع.

وأضافت أن عمليات الإجلاء شملت السكان القاطنين في المناطق المهددة، فيما نُقل مرضى مستشفى سرايدي إلى أماكن آمنة وفق خطة استباقية لضمان سلامتهم واستمرار تقديم الرعاية الصحية.

وأوضحت المديرية أن فرق الإطفاء البرية، مدعومة بالوسائل الجوية، تواصل عمليات مكافحة الحرائق دون انقطاع، بالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية.

ودعت المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلطات، وعدم التوجه إلى المناطق المتضررة أو الاقتراب من مواقع الحرائق، والاعتماد على البيانات الرسمية وتجنب الشائعات.

وفي أحدث حصيلة حتى الساعة التاسعة مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (20:00 ت.غ)، سجلت الجزائر 170 حريقًا، أُخمد 104 منها، فيما تتواصل عمليات إخماد 66 حريقًا في 19 ولاية.

وفي السياق، أعلن وزير الاتصال زهير بوعمامة توجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، إلى ولاية عنابة لمتابعة جهود الإطفاء والاطلاع على أوضاع المواطنين المتضررين.

وأكد بوعمامة، عبر منشور على منصة "فيسبوك" الأمريكية، أن مؤسسات الدولة سخرت مختلف الإمكانات لمواجهة الحرائق والوقوف إلى جانب السكان في الولايات المتضررة.

وتتزامن الحرائق مع درجات حرارة قياسية تشهدها الجزائر منذ أكثر من أسبوعين، إذ وصلت إلى 49 درجة مئوية في مدن ساحلية مطلة على البحر المتوسط، ورافقتها رياح جنوبية حارة وقوية تُعرف محليا باسم "الشهيلي".



ووفق معطيات الدفاع المدني، بلغ إجمالي الحرائق المسجلة منذ الأول من مايو/ أيار الماضي وحتى 20 يوليو/ تموز الجاري 3719 حريقا، مقابل 1501 خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تقارب 150 بالمئة.

وتشير بيانات المديرية العامة للغابات إلى أن الحرائق أتت على أكثر من 1666 هكتارا من الغطاء النباتي في الفترة المذكورة، مقارنة بـ467 هكتارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتمثل هذه الحصيلة أعلى مستوى للخسائر المسجلة في الغطاء النباتي منذ الحرائق الواسعة التي شهدتها الجزائر صيف 2021.

