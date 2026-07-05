من الذهب إلى المطبخ.. صائغ أرمني يعيد إحياء ذاكرة حلب بالنكهات والتحف

[1/11] في أحد الأزقة الهادئة بحي السليمانية في مدينة حلب شمالي سوريا، يلفت متجر صغير انتباه الزوار، بعدما حول الصائغ الأرمني مانو كوركجيان (70 عاما)، ورشته القديمة التي أمضى فيها سنوات طويلة في صياغة الذهب والأحجار الكريمة، إلى مطعم يقدم أطباق المطبخ الحلبي التقليدي وسط أجواء تزخر بالتحف والذكريات التاريخية. ويشرف كوركجيان اليوم، إلى جانب أبنائه، على إدارة هذا المكان الذي أصبح واحدا من أكثر الوجهات غير التقليدية في المدينة، إذ يجمع بين مذاقات حلب الشهيرة وتجربة أقرب إلى زيارة متحف حي يعكس جزءا من ذاكرة المدينة القديمة.

[2/11] في أحد الأزقة الهادئة بحي السليمانية في مدينة حلب شمالي سوريا، يلفت متجر صغير انتباه الزوار، بعدما حول الصائغ الأرمني مانو كوركجيان (70 عاما)، ورشته القديمة التي أمضى فيها سنوات طويلة في صياغة الذهب والأحجار الكريمة، إلى مطعم يقدم أطباق المطبخ الحلبي التقليدي وسط أجواء تزخر بالتحف والذكريات التاريخية. ويشرف كوركجيان اليوم، إلى جانب أبنائه، على إدارة هذا المكان الذي أصبح واحدا من أكثر الوجهات غير التقليدية في المدينة، إذ يجمع بين مذاقات حلب الشهيرة وتجربة أقرب إلى زيارة متحف حي يعكس جزءا من ذاكرة المدينة القديمة.

[3/11] في أحد الأزقة الهادئة بحي السليمانية في مدينة حلب شمالي سوريا، يلفت متجر صغير انتباه الزوار، بعدما حول الصائغ الأرمني مانو كوركجيان (70 عاما)، ورشته القديمة التي أمضى فيها سنوات طويلة في صياغة الذهب والأحجار الكريمة، إلى مطعم يقدم أطباق المطبخ الحلبي التقليدي وسط أجواء تزخر بالتحف والذكريات التاريخية. ويشرف كوركجيان اليوم، إلى جانب أبنائه، على إدارة هذا المكان الذي أصبح واحدا من أكثر الوجهات غير التقليدية في المدينة، إذ يجمع بين مذاقات حلب الشهيرة وتجربة أقرب إلى زيارة متحف حي يعكس جزءا من ذاكرة المدينة القديمة.

[4/11] في أحد الأزقة الهادئة بحي السليمانية في مدينة حلب شمالي سوريا، يلفت متجر صغير انتباه الزوار، بعدما حول الصائغ الأرمني مانو كوركجيان (70 عاما)، ورشته القديمة التي أمضى فيها سنوات طويلة في صياغة الذهب والأحجار الكريمة، إلى مطعم يقدم أطباق المطبخ الحلبي التقليدي وسط أجواء تزخر بالتحف والذكريات التاريخية. ويشرف كوركجيان اليوم، إلى جانب أبنائه، على إدارة هذا المكان الذي أصبح واحدا من أكثر الوجهات غير التقليدية في المدينة، إذ يجمع بين مذاقات حلب الشهيرة وتجربة أقرب إلى زيارة متحف حي يعكس جزءا من ذاكرة المدينة القديمة.

[5/11] في أحد الأزقة الهادئة بحي السليمانية في مدينة حلب شمالي سوريا، يلفت متجر صغير انتباه الزوار، بعدما حول الصائغ الأرمني مانو كوركجيان (70 عاما)، ورشته القديمة التي أمضى فيها سنوات طويلة في صياغة الذهب والأحجار الكريمة، إلى مطعم يقدم أطباق المطبخ الحلبي التقليدي وسط أجواء تزخر بالتحف والذكريات التاريخية. ويشرف كوركجيان اليوم، إلى جانب أبنائه، على إدارة هذا المكان الذي أصبح واحدا من أكثر الوجهات غير التقليدية في المدينة، إذ يجمع بين مذاقات حلب الشهيرة وتجربة أقرب إلى زيارة متحف حي يعكس جزءا من ذاكرة المدينة القديمة.

[6/11] في أحد الأزقة الهادئة بحي السليمانية في مدينة حلب شمالي سوريا، يلفت متجر صغير انتباه الزوار، بعدما حول الصائغ الأرمني مانو كوركجيان (70 عاما)، ورشته القديمة التي أمضى فيها سنوات طويلة في صياغة الذهب والأحجار الكريمة، إلى مطعم يقدم أطباق المطبخ الحلبي التقليدي وسط أجواء تزخر بالتحف والذكريات التاريخية. ويشرف كوركجيان اليوم، إلى جانب أبنائه، على إدارة هذا المكان الذي أصبح واحدا من أكثر الوجهات غير التقليدية في المدينة، إذ يجمع بين مذاقات حلب الشهيرة وتجربة أقرب إلى زيارة متحف حي يعكس جزءا من ذاكرة المدينة القديمة.

[7/11] في أحد الأزقة الهادئة بحي السليمانية في مدينة حلب شمالي سوريا، يلفت متجر صغير انتباه الزوار، بعدما حول الصائغ الأرمني مانو كوركجيان (70 عاما)، ورشته القديمة التي أمضى فيها سنوات طويلة في صياغة الذهب والأحجار الكريمة، إلى مطعم يقدم أطباق المطبخ الحلبي التقليدي وسط أجواء تزخر بالتحف والذكريات التاريخية. ويشرف كوركجيان اليوم، إلى جانب أبنائه، على إدارة هذا المكان الذي أصبح واحدا من أكثر الوجهات غير التقليدية في المدينة، إذ يجمع بين مذاقات حلب الشهيرة وتجربة أقرب إلى زيارة متحف حي يعكس جزءا من ذاكرة المدينة القديمة.

[8/11] في أحد الأزقة الهادئة بحي السليمانية في مدينة حلب شمالي سوريا، يلفت متجر صغير انتباه الزوار، بعدما حول الصائغ الأرمني مانو كوركجيان (70 عاما)، ورشته القديمة التي أمضى فيها سنوات طويلة في صياغة الذهب والأحجار الكريمة، إلى مطعم يقدم أطباق المطبخ الحلبي التقليدي وسط أجواء تزخر بالتحف والذكريات التاريخية. ويشرف كوركجيان اليوم، إلى جانب أبنائه، على إدارة هذا المكان الذي أصبح واحدا من أكثر الوجهات غير التقليدية في المدينة، إذ يجمع بين مذاقات حلب الشهيرة وتجربة أقرب إلى زيارة متحف حي يعكس جزءا من ذاكرة المدينة القديمة.

[9/11] في أحد الأزقة الهادئة بحي السليمانية في مدينة حلب شمالي سوريا، يلفت متجر صغير انتباه الزوار، بعدما حول الصائغ الأرمني مانو كوركجيان (70 عاما)، ورشته القديمة التي أمضى فيها سنوات طويلة في صياغة الذهب والأحجار الكريمة، إلى مطعم يقدم أطباق المطبخ الحلبي التقليدي وسط أجواء تزخر بالتحف والذكريات التاريخية. ويشرف كوركجيان اليوم، إلى جانب أبنائه، على إدارة هذا المكان الذي أصبح واحدا من أكثر الوجهات غير التقليدية في المدينة، إذ يجمع بين مذاقات حلب الشهيرة وتجربة أقرب إلى زيارة متحف حي يعكس جزءا من ذاكرة المدينة القديمة.

[10/11] في أحد الأزقة الهادئة بحي السليمانية في مدينة حلب شمالي سوريا، يلفت متجر صغير انتباه الزوار، بعدما حول الصائغ الأرمني مانو كوركجيان (70 عاما)، ورشته القديمة التي أمضى فيها سنوات طويلة في صياغة الذهب والأحجار الكريمة، إلى مطعم يقدم أطباق المطبخ الحلبي التقليدي وسط أجواء تزخر بالتحف والذكريات التاريخية. ويشرف كوركجيان اليوم، إلى جانب أبنائه، على إدارة هذا المكان الذي أصبح واحدا من أكثر الوجهات غير التقليدية في المدينة، إذ يجمع بين مذاقات حلب الشهيرة وتجربة أقرب إلى زيارة متحف حي يعكس جزءا من ذاكرة المدينة القديمة.

[11/11] في أحد الأزقة الهادئة بحي السليمانية في مدينة حلب شمالي سوريا، يلفت متجر صغير انتباه الزوار، بعدما حول الصائغ الأرمني مانو كوركجيان (70 عاما)، ورشته القديمة التي أمضى فيها سنوات طويلة في صياغة الذهب والأحجار الكريمة، إلى مطعم يقدم أطباق المطبخ الحلبي التقليدي وسط أجواء تزخر بالتحف والذكريات التاريخية. ويشرف كوركجيان اليوم، إلى جانب أبنائه، على إدارة هذا المكان الذي أصبح واحدا من أكثر الوجهات غير التقليدية في المدينة، إذ يجمع بين مذاقات حلب الشهيرة وتجربة أقرب إلى زيارة متحف حي يعكس جزءا من ذاكرة المدينة القديمة.