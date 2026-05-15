ممثلة يهودية أمريكية: الصمت تجاه فلسطين أخطر من فقدان مسيرتي في كلمة ألقتها الممثلة اليهودية الأمريكية هانا إينبيندر، خلال مشاركتها في الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي المقامة بين 12 و23 مايو/ أيار الجاري.

أنقرة / الأناضول

** هانا إينبيندر خلال مهرجان كان السينمائي:

ـ أسير على خطى الفلسطينيين الذين اضطروا دائما إلى الدفاع عن أنفسهم

ـ لا أعتقد أن مسيرتي المهنية المتواضعة يمكن مقارنتها حتى بحياة إنسان واحد

قالت الممثلة اليهودية الأمريكية هانا إينبيندر، إن عدم رفع الصوت من أجل فلسطين يمثل لها أمرا أخطر من فقدان مسيرتها المهنية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها، الخميس، خلال مشاركتها في الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي المقامة بين 12 و23 مايو/ أيار الجاري.

وشددت الممثلة الأمريكية على أنها لن تتراجع عن التحرك دفاعا عن القيم التي تؤمن بها.



وقالت: "أسير على خطى الفلسطينيين الذين اضطروا دائما إلى الدفاع عن أنفسهم".



وأكدت أنها لا تخشى التعرض للمقاطعة في الوسط الفني أو فقدان عملها بسبب دعمها لفلسطين.

وفي حديثها فنانين فقدوا أعمالهم سابقا بسبب دعمهم لفلسطين، قالت إينبيندر: "أعتقد أن ما يعرفونه هو ما أعرفه أنا أيضا: ثمن الصمت أعلى من ثمن فقدان المهنة".

وأضافت: "لا أعتقد أن مسيرتي المهنية المتواضعة يمكن مقارنتها حتى بحياة إنسان واحد"، مشيرة إلى أن الحديث عن فلسطين يُعد مسؤولية.

وفي سبتمبر/ أيلول 2025، فازت إينبيندر بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي عن دورها في "هاكس" ضمن جوائز "برايم تايم إيمي" التي تُعرف بـ"أوسكار التلفزيون".

وهتفت إينبيندر في كلمتها خلال حفل تسلم الجائزة بـ"الحرية لفلسطين".