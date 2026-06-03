معبد "أنغكور وات".. معلم كمبوديا التاريخي ومحركها السياحي

[1/16] في شمال غربي كمبوديا يقف مجمع معابد "أنغكور وات" كأبرز الشواهد على حضارة الخمير التي حكمت أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا، ويمثل اليوم، القلب النابض للسياحة في البلاد وأحد أهم مواقع التراث الثقافي على مستوى العالم. ويقع المجمع الأثري في مدينة سيام ريب، ويستقطب سنويًا ملايين الزوار لاكتشاف روعة هندسته المعمارية وتاريخه الممتد لنحو تسعة قرون، فضلاً عن مشاهدة شروق الشمس خلف أبراجه الحجرية التي أصبحت رمزًا وطنيًا لكمبوديا. ويحظى "أنغكور وات" بمكانة خاصة لدى الكمبوديين، إذ يتوسط العلم الوطني للبلاد، في دلالة على أهميته التاريخية والثقافية والوطنية.

[2/16] في شمال غربي كمبوديا يقف مجمع معابد "أنغكور وات" كأبرز الشواهد على حضارة الخمير التي حكمت أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا، ويمثل اليوم، القلب النابض للسياحة في البلاد وأحد أهم مواقع التراث الثقافي على مستوى العالم. ويقع المجمع الأثري في مدينة سيام ريب، ويستقطب سنويًا ملايين الزوار لاكتشاف روعة هندسته المعمارية وتاريخه الممتد لنحو تسعة قرون، فضلاً عن مشاهدة شروق الشمس خلف أبراجه الحجرية التي أصبحت رمزًا وطنيًا لكمبوديا. ويحظى "أنغكور وات" بمكانة خاصة لدى الكمبوديين، إذ يتوسط العلم الوطني للبلاد، في دلالة على أهميته التاريخية والثقافية والوطنية.

[3/16] في شمال غربي كمبوديا يقف مجمع معابد "أنغكور وات" كأبرز الشواهد على حضارة الخمير التي حكمت أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا، ويمثل اليوم، القلب النابض للسياحة في البلاد وأحد أهم مواقع التراث الثقافي على مستوى العالم. ويقع المجمع الأثري في مدينة سيام ريب، ويستقطب سنويًا ملايين الزوار لاكتشاف روعة هندسته المعمارية وتاريخه الممتد لنحو تسعة قرون، فضلاً عن مشاهدة شروق الشمس خلف أبراجه الحجرية التي أصبحت رمزًا وطنيًا لكمبوديا. ويحظى "أنغكور وات" بمكانة خاصة لدى الكمبوديين، إذ يتوسط العلم الوطني للبلاد، في دلالة على أهميته التاريخية والثقافية والوطنية.

[4/16] في شمال غربي كمبوديا يقف مجمع معابد "أنغكور وات" كأبرز الشواهد على حضارة الخمير التي حكمت أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا، ويمثل اليوم، القلب النابض للسياحة في البلاد وأحد أهم مواقع التراث الثقافي على مستوى العالم. ويقع المجمع الأثري في مدينة سيام ريب، ويستقطب سنويًا ملايين الزوار لاكتشاف روعة هندسته المعمارية وتاريخه الممتد لنحو تسعة قرون، فضلاً عن مشاهدة شروق الشمس خلف أبراجه الحجرية التي أصبحت رمزًا وطنيًا لكمبوديا. ويحظى "أنغكور وات" بمكانة خاصة لدى الكمبوديين، إذ يتوسط العلم الوطني للبلاد، في دلالة على أهميته التاريخية والثقافية والوطنية.

[5/16] في شمال غربي كمبوديا يقف مجمع معابد "أنغكور وات" كأبرز الشواهد على حضارة الخمير التي حكمت أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا، ويمثل اليوم، القلب النابض للسياحة في البلاد وأحد أهم مواقع التراث الثقافي على مستوى العالم. ويقع المجمع الأثري في مدينة سيام ريب، ويستقطب سنويًا ملايين الزوار لاكتشاف روعة هندسته المعمارية وتاريخه الممتد لنحو تسعة قرون، فضلاً عن مشاهدة شروق الشمس خلف أبراجه الحجرية التي أصبحت رمزًا وطنيًا لكمبوديا. ويحظى "أنغكور وات" بمكانة خاصة لدى الكمبوديين، إذ يتوسط العلم الوطني للبلاد، في دلالة على أهميته التاريخية والثقافية والوطنية.

[6/16] في شمال غربي كمبوديا يقف مجمع معابد "أنغكور وات" كأبرز الشواهد على حضارة الخمير التي حكمت أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا، ويمثل اليوم، القلب النابض للسياحة في البلاد وأحد أهم مواقع التراث الثقافي على مستوى العالم. ويقع المجمع الأثري في مدينة سيام ريب، ويستقطب سنويًا ملايين الزوار لاكتشاف روعة هندسته المعمارية وتاريخه الممتد لنحو تسعة قرون، فضلاً عن مشاهدة شروق الشمس خلف أبراجه الحجرية التي أصبحت رمزًا وطنيًا لكمبوديا. ويحظى "أنغكور وات" بمكانة خاصة لدى الكمبوديين، إذ يتوسط العلم الوطني للبلاد، في دلالة على أهميته التاريخية والثقافية والوطنية.

[7/16] في شمال غربي كمبوديا يقف مجمع معابد "أنغكور وات" كأبرز الشواهد على حضارة الخمير التي حكمت أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا، ويمثل اليوم، القلب النابض للسياحة في البلاد وأحد أهم مواقع التراث الثقافي على مستوى العالم. ويقع المجمع الأثري في مدينة سيام ريب، ويستقطب سنويًا ملايين الزوار لاكتشاف روعة هندسته المعمارية وتاريخه الممتد لنحو تسعة قرون، فضلاً عن مشاهدة شروق الشمس خلف أبراجه الحجرية التي أصبحت رمزًا وطنيًا لكمبوديا. ويحظى "أنغكور وات" بمكانة خاصة لدى الكمبوديين، إذ يتوسط العلم الوطني للبلاد، في دلالة على أهميته التاريخية والثقافية والوطنية.

[8/16] في شمال غربي كمبوديا يقف مجمع معابد "أنغكور وات" كأبرز الشواهد على حضارة الخمير التي حكمت أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا، ويمثل اليوم، القلب النابض للسياحة في البلاد وأحد أهم مواقع التراث الثقافي على مستوى العالم. ويقع المجمع الأثري في مدينة سيام ريب، ويستقطب سنويًا ملايين الزوار لاكتشاف روعة هندسته المعمارية وتاريخه الممتد لنحو تسعة قرون، فضلاً عن مشاهدة شروق الشمس خلف أبراجه الحجرية التي أصبحت رمزًا وطنيًا لكمبوديا. ويحظى "أنغكور وات" بمكانة خاصة لدى الكمبوديين، إذ يتوسط العلم الوطني للبلاد، في دلالة على أهميته التاريخية والثقافية والوطنية.

[9/16] في شمال غربي كمبوديا يقف مجمع معابد "أنغكور وات" كأبرز الشواهد على حضارة الخمير التي حكمت أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا، ويمثل اليوم، القلب النابض للسياحة في البلاد وأحد أهم مواقع التراث الثقافي على مستوى العالم. ويقع المجمع الأثري في مدينة سيام ريب، ويستقطب سنويًا ملايين الزوار لاكتشاف روعة هندسته المعمارية وتاريخه الممتد لنحو تسعة قرون، فضلاً عن مشاهدة شروق الشمس خلف أبراجه الحجرية التي أصبحت رمزًا وطنيًا لكمبوديا. ويحظى "أنغكور وات" بمكانة خاصة لدى الكمبوديين، إذ يتوسط العلم الوطني للبلاد، في دلالة على أهميته التاريخية والثقافية والوطنية.

[10/16] في شمال غربي كمبوديا يقف مجمع معابد "أنغكور وات" كأبرز الشواهد على حضارة الخمير التي حكمت أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا، ويمثل اليوم، القلب النابض للسياحة في البلاد وأحد أهم مواقع التراث الثقافي على مستوى العالم. ويقع المجمع الأثري في مدينة سيام ريب، ويستقطب سنويًا ملايين الزوار لاكتشاف روعة هندسته المعمارية وتاريخه الممتد لنحو تسعة قرون، فضلاً عن مشاهدة شروق الشمس خلف أبراجه الحجرية التي أصبحت رمزًا وطنيًا لكمبوديا. ويحظى "أنغكور وات" بمكانة خاصة لدى الكمبوديين، إذ يتوسط العلم الوطني للبلاد، في دلالة على أهميته التاريخية والثقافية والوطنية.

[11/16] في شمال غربي كمبوديا يقف مجمع معابد "أنغكور وات" كأبرز الشواهد على حضارة الخمير التي حكمت أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا، ويمثل اليوم، القلب النابض للسياحة في البلاد وأحد أهم مواقع التراث الثقافي على مستوى العالم. ويقع المجمع الأثري في مدينة سيام ريب، ويستقطب سنويًا ملايين الزوار لاكتشاف روعة هندسته المعمارية وتاريخه الممتد لنحو تسعة قرون، فضلاً عن مشاهدة شروق الشمس خلف أبراجه الحجرية التي أصبحت رمزًا وطنيًا لكمبوديا. ويحظى "أنغكور وات" بمكانة خاصة لدى الكمبوديين، إذ يتوسط العلم الوطني للبلاد، في دلالة على أهميته التاريخية والثقافية والوطنية.

[12/16] في شمال غربي كمبوديا يقف مجمع معابد "أنغكور وات" كأبرز الشواهد على حضارة الخمير التي حكمت أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا، ويمثل اليوم، القلب النابض للسياحة في البلاد وأحد أهم مواقع التراث الثقافي على مستوى العالم. ويقع المجمع الأثري في مدينة سيام ريب، ويستقطب سنويًا ملايين الزوار لاكتشاف روعة هندسته المعمارية وتاريخه الممتد لنحو تسعة قرون، فضلاً عن مشاهدة شروق الشمس خلف أبراجه الحجرية التي أصبحت رمزًا وطنيًا لكمبوديا. ويحظى "أنغكور وات" بمكانة خاصة لدى الكمبوديين، إذ يتوسط العلم الوطني للبلاد، في دلالة على أهميته التاريخية والثقافية والوطنية.

[13/16] في شمال غربي كمبوديا يقف مجمع معابد "أنغكور وات" كأبرز الشواهد على حضارة الخمير التي حكمت أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا، ويمثل اليوم، القلب النابض للسياحة في البلاد وأحد أهم مواقع التراث الثقافي على مستوى العالم. ويقع المجمع الأثري في مدينة سيام ريب، ويستقطب سنويًا ملايين الزوار لاكتشاف روعة هندسته المعمارية وتاريخه الممتد لنحو تسعة قرون، فضلاً عن مشاهدة شروق الشمس خلف أبراجه الحجرية التي أصبحت رمزًا وطنيًا لكمبوديا. ويحظى "أنغكور وات" بمكانة خاصة لدى الكمبوديين، إذ يتوسط العلم الوطني للبلاد، في دلالة على أهميته التاريخية والثقافية والوطنية.

[14/16] في شمال غربي كمبوديا يقف مجمع معابد "أنغكور وات" كأبرز الشواهد على حضارة الخمير التي حكمت أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا، ويمثل اليوم، القلب النابض للسياحة في البلاد وأحد أهم مواقع التراث الثقافي على مستوى العالم. ويقع المجمع الأثري في مدينة سيام ريب، ويستقطب سنويًا ملايين الزوار لاكتشاف روعة هندسته المعمارية وتاريخه الممتد لنحو تسعة قرون، فضلاً عن مشاهدة شروق الشمس خلف أبراجه الحجرية التي أصبحت رمزًا وطنيًا لكمبوديا. ويحظى "أنغكور وات" بمكانة خاصة لدى الكمبوديين، إذ يتوسط العلم الوطني للبلاد، في دلالة على أهميته التاريخية والثقافية والوطنية.

[15/16] في شمال غربي كمبوديا يقف مجمع معابد "أنغكور وات" كأبرز الشواهد على حضارة الخمير التي حكمت أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا، ويمثل اليوم، القلب النابض للسياحة في البلاد وأحد أهم مواقع التراث الثقافي على مستوى العالم. ويقع المجمع الأثري في مدينة سيام ريب، ويستقطب سنويًا ملايين الزوار لاكتشاف روعة هندسته المعمارية وتاريخه الممتد لنحو تسعة قرون، فضلاً عن مشاهدة شروق الشمس خلف أبراجه الحجرية التي أصبحت رمزًا وطنيًا لكمبوديا. ويحظى "أنغكور وات" بمكانة خاصة لدى الكمبوديين، إذ يتوسط العلم الوطني للبلاد، في دلالة على أهميته التاريخية والثقافية والوطنية.

[16/16] في شمال غربي كمبوديا يقف مجمع معابد "أنغكور وات" كأبرز الشواهد على حضارة الخمير التي حكمت أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا، ويمثل اليوم، القلب النابض للسياحة في البلاد وأحد أهم مواقع التراث الثقافي على مستوى العالم. ويقع المجمع الأثري في مدينة سيام ريب، ويستقطب سنويًا ملايين الزوار لاكتشاف روعة هندسته المعمارية وتاريخه الممتد لنحو تسعة قرون، فضلاً عن مشاهدة شروق الشمس خلف أبراجه الحجرية التي أصبحت رمزًا وطنيًا لكمبوديا. ويحظى "أنغكور وات" بمكانة خاصة لدى الكمبوديين، إذ يتوسط العلم الوطني للبلاد، في دلالة على أهميته التاريخية والثقافية والوطنية.