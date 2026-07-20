عن 83 عاما بعد مسيرة فنية امتدت نحو 5 عقود كان خلالها أحد رواد التجديد الموسيقي في مصر..

لحّن لنجاة واكتشف عمرو دياب.. رحيل الموسيقار المصري هاني شنودة عن 83 عاما بعد مسيرة فنية امتدت نحو 5 عقود كان خلالها أحد رواد التجديد الموسيقي في مصر..

القاهرة/ الأناضول

توفي الموسيقار المصري الشهير هاني شنودة، الاثنين، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد مسيرة فنية امتدت نحو 5 عقود، اكتشف خلالها نجوم غناء، بينهم عمرو دياب ومحمد منير.

وأعلنت الصفحة الرسمية للموسيقار المصري هاني شنودة عبر منصة "إنستغرام"، الاثنين، وفاته.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن وفاته جاءت بعد أيام من تدهور حالته الصحية.

وولد شنودة في مدينة طنطا شمالي مصر عام 1943، وتخرج من كلية التربية الموسيقية عام 1966، وكان له السبق في تأسيس أول فرقة موسيقية في مصر، وهي فرقة "المصريين"، عام 1977.

كما اكتشف شنودة وقدم عددا من نجوم الغناء، أبرزهم محمد منير وعمرو دياب، ولحن لعدد من نجوم الطرب، بينهم نجاة وأحمد عدوية.

وترك إرثا سينمائيا من الموسيقى التصويرية التي لا تنسى لعدد كبير من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، بلغ عددها نحو 170، بينها فيلم "شمس الزناتي" للنجم المصري عادل إمام.

وحصل شنودة على جائزة الدولة المصرية التقديرية في مجال الفنون عام 2023، كما نظمت هيئة الترفيه السعودية حفل تكريم له في الرياض خلال العام نفسه، شارك فيه أكثر من 150 عازفا وعدد كبير من النجوم، بينهم محمد منير وعمرو دياب وأنغام.

ونعت الهيئة الوطنية للإعلام بمصر، الاثنين، الموسيقار هاني شنودة، مؤكدة أنه "رحل عن عالمنا اليوم بعد مسيرة فنية حافلة، أثرى خلالها الموسيقى العربية بإبداعاته الرائعة".

وأضافت: "الراحل الكبير من أبرز رواد الموسيقى الحديثة، كما كان فنانا نبيلا يعرف دوره ومسؤوليته في دعم ورعاية المواهب الشابة والموسيقيين الجدد".

كما نعى الشاعر المصري جمال بخيت الموسيقار الراحل عبر صفحته على منصة "فيسبوك"، قائلا: "وترحل أيقونة أخرى من أيقونات الجمال والفكر والفن والإنسانية... رحم الله هاني شنودة".