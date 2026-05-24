"غاستروشو".. فعالية تعرض ثراء المطبخ التركي في نيويورك قُدمت للضيوف أطباق مختارة في الفعالية التي احتضنها "البيت التركي"..

نيويورك/ الأناضول

استضاف "البيت التركي" في ولاية نيويورك الأمريكية فعالية "غاستروشو" في نسختها الثامنة، ضمن "أسبوع المطبخ التركي" الذي يُحتفل به سنويا بين 21 و27 أيار/ مايو.

وجاءت الفعالية، مساء السبت، في إطار الأنشطة التي أطلقتها أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، بمناسبة أسبوع المطبخ التركي، بمشاركة عدد كبير من ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية، إلى جانب ضيوف من منظمات المجتمع المدني.

ونظمت الفعالية جمعية السياحة الغذائية التركية (GTD) واستضافها القنصل العام لتركيا في نيويورك، محيي الدين أحمد يازال، حيث تم اطلاع الضيوف على ثراء المطبخ التركي وفوائده الصحية.

وفي كلمة خلال الفعالية، توجه القنصل العام يازال بالشكر لكل من ساهم في تنظيم الحدث، مشيرا إلى أن المطبخ التركي يتمتع بمكانة خاصة كونه يجمع بين الطابع التقليدي والعناصر الصحية.

ثم ألقى الدكتور التركي إندر ساراتش كلمة قدّم فيها معلومات وافية عن ثراء المطبخ في الأناضول وفوائد الطعام التركي الصحية.

وعقب الكلمات، قُدمت للضيوف أطباق مختارة من المطبخ التركي، حيث تم إعداد أطعمة مثل اللحم بالعجين (أقراص الصفيحة)، وورق العنب المحشي، بشكل طازج ونالت إعجاب الحضور.