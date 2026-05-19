عازفة ناي تركية تخطف الأنظار في المتحف المصري الكبير خلال فعالية جمعت فنانين من دول مختلفة تحت شعار "المتاحف توحد عالماً منقسماً"، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف..

القاهرة/الأناضول

في أمسية امتزجت فيها أنغام الناي بعبق الحضارة المصرية، خطفت العازفة التركية سينم هوندور أوغلو أنظار الجمهور خلال حفل موسيقي أُقيم بالمتحف المصري الكبير في القاهرة.

ونُظمت الفعالية مساء الاثنين تحت شعار "المتاحف توحد عالماً منقسماً"، بمشاركة فنانين من عدة دول، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق 18 مايو/أيار من كل عام.

وحظيت هوندور أوغلو، وهي فنانة في فرقة الموسيقى الفولكلورية الحديثة التابعة لمديرية الفنون الجميلة بوزارة الثقافة والسياحة التركية، بإعجاب واسع من الحضور خلال فقرتها الموسيقية على آلة الناي.

وتُعد هوندور أوغلو من أبرز عازفات الناي في تركيا، إذ تمتلك مسيرة فنية حافلة امتدت من المشاركة في إنتاجات هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT)، إلى العروض مع الأوركسترا السيمفونية والمشاركات على مسارح دولية.

وبدأت رحلتها الموسيقية في العاصمة أنقرة، حيث تلقت تعليمها في الموسيقى الكلاسيكية داخل مؤسسة TRT، كما أعدّت برامج إذاعية في "إذاعة صوت تركيا"، وشاركت بصفتها عازفة ناي في عدد من البرامج الموسيقية التي بثتها قنوات TRT.

كما برزت من خلال أعمالها الأكاديمية، إذ أجرت أبحاثاً حول استخدام آلة الناي في التوزيع الأوركسترالي الحديث، وتُعد من الأسماء التي تمزج بين الموسيقى التركية التقليدية والرؤية الموسيقية المعاصرة.

وعقب الحفل، قالت هوندور أوغلو للحضور إنها أحيت حفلات موسيقية في عدد من الدول العربية، إلا أن القاهرة تركت لديها "انطباعاً خاصاً ومختلفاً"، مشيرة إلى أن هذه هي زيارتها الأولى للمدينة.

وأضافت أن القاهرة "مدينة فريدة تجمع بين التاريخ والموسيقى والثقافة"، موضحة أنها مهتمة منذ سنوات طويلة بالثقافة المصرية، وأجرت دراسات وأبحاثاً في هذا المجال، كما تتعلم اللغة العربية مع اهتمام خاص باللهجة المصرية.

وأشارت الفنانة إلى أن ارتباطها بمصر يحمل أيضاً بُعداً شخصياً، إذ تعود أصول جزء من عائلتها إلى مصر.

وفي إطار برنامجها الفني بالقاهرة، من المقرر أن تقدم عرضاً موسيقياً مساء الثلاثاء ضمن فعالية إحياء ذكرى أتاتورك وعيد الشباب والرياضة في 19 مايو، التي تنظمها السفارة التركية لدى مصر.