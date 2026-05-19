"ديميت" في بلغاريا.. جمعية لإحياء التراث الموسيقي لأتراك البلقان

[1/11] في مدينة صغيرة جنوب شرقي بلغاريا، لا تزال الأغاني التركية الشعبية تحيي ذاكرة البلقان ولهجات الأمهات والجدات، بفضل جهود جمعية "ديميت" الثقافية التي أصبحت جسرا يحافظ على تراث الموسيقى والعادات وينقلها إلى الأجيال. الجمعية التي تأسست بالعام 2012 في مدينة كروموفغراد (قوشوقاوق) بولاية قرجا علي، تنشط بتنظيم عروض فنية ومشاركات ثقافية داخل بلغاريا وخارجها. وتقدم أغاني تراثية بمرافقة آلة "الساز" والدف، إلى جانب الملابس الشعبية التقليدية التي توارثتها العائلات التركية في البلقان عبر الأجيال. "ديميت" باتت تمثل مساحة تجمع متطوعين من مختلف الأعمار، رجالًا ونساءً وشبابًا ومسنين، يوحدهم الاهتمام بالحفاظ على الموروث الثقافي التركي في بلغاريا ونقله إلى الأجيال الجديدة.

[2/11] في مدينة صغيرة جنوب شرقي بلغاريا، لا تزال الأغاني التركية الشعبية تحيي ذاكرة البلقان ولهجات الأمهات والجدات، بفضل جهود جمعية "ديميت" الثقافية التي أصبحت جسرا يحافظ على تراث الموسيقى والعادات وينقلها إلى الأجيال. الجمعية التي تأسست بالعام 2012 في مدينة كروموفغراد (قوشوقاوق) بولاية قرجا علي، تنشط بتنظيم عروض فنية ومشاركات ثقافية داخل بلغاريا وخارجها. وتقدم أغاني تراثية بمرافقة آلة "الساز" والدف، إلى جانب الملابس الشعبية التقليدية التي توارثتها العائلات التركية في البلقان عبر الأجيال. "ديميت" باتت تمثل مساحة تجمع متطوعين من مختلف الأعمار، رجالًا ونساءً وشبابًا ومسنين، يوحدهم الاهتمام بالحفاظ على الموروث الثقافي التركي في بلغاريا ونقله إلى الأجيال الجديدة.

[3/11] في مدينة صغيرة جنوب شرقي بلغاريا، لا تزال الأغاني التركية الشعبية تحيي ذاكرة البلقان ولهجات الأمهات والجدات، بفضل جهود جمعية "ديميت" الثقافية التي أصبحت جسرا يحافظ على تراث الموسيقى والعادات وينقلها إلى الأجيال. الجمعية التي تأسست بالعام 2012 في مدينة كروموفغراد (قوشوقاوق) بولاية قرجا علي، تنشط بتنظيم عروض فنية ومشاركات ثقافية داخل بلغاريا وخارجها. وتقدم أغاني تراثية بمرافقة آلة "الساز" والدف، إلى جانب الملابس الشعبية التقليدية التي توارثتها العائلات التركية في البلقان عبر الأجيال. "ديميت" باتت تمثل مساحة تجمع متطوعين من مختلف الأعمار، رجالًا ونساءً وشبابًا ومسنين، يوحدهم الاهتمام بالحفاظ على الموروث الثقافي التركي في بلغاريا ونقله إلى الأجيال الجديدة.

[4/11] في مدينة صغيرة جنوب شرقي بلغاريا، لا تزال الأغاني التركية الشعبية تحيي ذاكرة البلقان ولهجات الأمهات والجدات، بفضل جهود جمعية "ديميت" الثقافية التي أصبحت جسرا يحافظ على تراث الموسيقى والعادات وينقلها إلى الأجيال. الجمعية التي تأسست بالعام 2012 في مدينة كروموفغراد (قوشوقاوق) بولاية قرجا علي، تنشط بتنظيم عروض فنية ومشاركات ثقافية داخل بلغاريا وخارجها. وتقدم أغاني تراثية بمرافقة آلة "الساز" والدف، إلى جانب الملابس الشعبية التقليدية التي توارثتها العائلات التركية في البلقان عبر الأجيال. "ديميت" باتت تمثل مساحة تجمع متطوعين من مختلف الأعمار، رجالًا ونساءً وشبابًا ومسنين، يوحدهم الاهتمام بالحفاظ على الموروث الثقافي التركي في بلغاريا ونقله إلى الأجيال الجديدة.

[5/11] في مدينة صغيرة جنوب شرقي بلغاريا، لا تزال الأغاني التركية الشعبية تحيي ذاكرة البلقان ولهجات الأمهات والجدات، بفضل جهود جمعية "ديميت" الثقافية التي أصبحت جسرا يحافظ على تراث الموسيقى والعادات وينقلها إلى الأجيال. الجمعية التي تأسست بالعام 2012 في مدينة كروموفغراد (قوشوقاوق) بولاية قرجا علي، تنشط بتنظيم عروض فنية ومشاركات ثقافية داخل بلغاريا وخارجها. وتقدم أغاني تراثية بمرافقة آلة "الساز" والدف، إلى جانب الملابس الشعبية التقليدية التي توارثتها العائلات التركية في البلقان عبر الأجيال. "ديميت" باتت تمثل مساحة تجمع متطوعين من مختلف الأعمار، رجالًا ونساءً وشبابًا ومسنين، يوحدهم الاهتمام بالحفاظ على الموروث الثقافي التركي في بلغاريا ونقله إلى الأجيال الجديدة.

[6/11] في مدينة صغيرة جنوب شرقي بلغاريا، لا تزال الأغاني التركية الشعبية تحيي ذاكرة البلقان ولهجات الأمهات والجدات، بفضل جهود جمعية "ديميت" الثقافية التي أصبحت جسرا يحافظ على تراث الموسيقى والعادات وينقلها إلى الأجيال. الجمعية التي تأسست بالعام 2012 في مدينة كروموفغراد (قوشوقاوق) بولاية قرجا علي، تنشط بتنظيم عروض فنية ومشاركات ثقافية داخل بلغاريا وخارجها. وتقدم أغاني تراثية بمرافقة آلة "الساز" والدف، إلى جانب الملابس الشعبية التقليدية التي توارثتها العائلات التركية في البلقان عبر الأجيال. "ديميت" باتت تمثل مساحة تجمع متطوعين من مختلف الأعمار، رجالًا ونساءً وشبابًا ومسنين، يوحدهم الاهتمام بالحفاظ على الموروث الثقافي التركي في بلغاريا ونقله إلى الأجيال الجديدة.

[7/11] في مدينة صغيرة جنوب شرقي بلغاريا، لا تزال الأغاني التركية الشعبية تحيي ذاكرة البلقان ولهجات الأمهات والجدات، بفضل جهود جمعية "ديميت" الثقافية التي أصبحت جسرا يحافظ على تراث الموسيقى والعادات وينقلها إلى الأجيال. الجمعية التي تأسست بالعام 2012 في مدينة كروموفغراد (قوشوقاوق) بولاية قرجا علي، تنشط بتنظيم عروض فنية ومشاركات ثقافية داخل بلغاريا وخارجها. وتقدم أغاني تراثية بمرافقة آلة "الساز" والدف، إلى جانب الملابس الشعبية التقليدية التي توارثتها العائلات التركية في البلقان عبر الأجيال. "ديميت" باتت تمثل مساحة تجمع متطوعين من مختلف الأعمار، رجالًا ونساءً وشبابًا ومسنين، يوحدهم الاهتمام بالحفاظ على الموروث الثقافي التركي في بلغاريا ونقله إلى الأجيال الجديدة.

[8/11] في مدينة صغيرة جنوب شرقي بلغاريا، لا تزال الأغاني التركية الشعبية تحيي ذاكرة البلقان ولهجات الأمهات والجدات، بفضل جهود جمعية "ديميت" الثقافية التي أصبحت جسرا يحافظ على تراث الموسيقى والعادات وينقلها إلى الأجيال. الجمعية التي تأسست بالعام 2012 في مدينة كروموفغراد (قوشوقاوق) بولاية قرجا علي، تنشط بتنظيم عروض فنية ومشاركات ثقافية داخل بلغاريا وخارجها. وتقدم أغاني تراثية بمرافقة آلة "الساز" والدف، إلى جانب الملابس الشعبية التقليدية التي توارثتها العائلات التركية في البلقان عبر الأجيال. "ديميت" باتت تمثل مساحة تجمع متطوعين من مختلف الأعمار، رجالًا ونساءً وشبابًا ومسنين، يوحدهم الاهتمام بالحفاظ على الموروث الثقافي التركي في بلغاريا ونقله إلى الأجيال الجديدة.

[9/11] في مدينة صغيرة جنوب شرقي بلغاريا، لا تزال الأغاني التركية الشعبية تحيي ذاكرة البلقان ولهجات الأمهات والجدات، بفضل جهود جمعية "ديميت" الثقافية التي أصبحت جسرا يحافظ على تراث الموسيقى والعادات وينقلها إلى الأجيال. الجمعية التي تأسست بالعام 2012 في مدينة كروموفغراد (قوشوقاوق) بولاية قرجا علي، تنشط بتنظيم عروض فنية ومشاركات ثقافية داخل بلغاريا وخارجها. وتقدم أغاني تراثية بمرافقة آلة "الساز" والدف، إلى جانب الملابس الشعبية التقليدية التي توارثتها العائلات التركية في البلقان عبر الأجيال. "ديميت" باتت تمثل مساحة تجمع متطوعين من مختلف الأعمار، رجالًا ونساءً وشبابًا ومسنين، يوحدهم الاهتمام بالحفاظ على الموروث الثقافي التركي في بلغاريا ونقله إلى الأجيال الجديدة.

[10/11] في مدينة صغيرة جنوب شرقي بلغاريا، لا تزال الأغاني التركية الشعبية تحيي ذاكرة البلقان ولهجات الأمهات والجدات، بفضل جهود جمعية "ديميت" الثقافية التي أصبحت جسرا يحافظ على تراث الموسيقى والعادات وينقلها إلى الأجيال. الجمعية التي تأسست بالعام 2012 في مدينة كروموفغراد (قوشوقاوق) بولاية قرجا علي، تنشط بتنظيم عروض فنية ومشاركات ثقافية داخل بلغاريا وخارجها. وتقدم أغاني تراثية بمرافقة آلة "الساز" والدف، إلى جانب الملابس الشعبية التقليدية التي توارثتها العائلات التركية في البلقان عبر الأجيال. "ديميت" باتت تمثل مساحة تجمع متطوعين من مختلف الأعمار، رجالًا ونساءً وشبابًا ومسنين، يوحدهم الاهتمام بالحفاظ على الموروث الثقافي التركي في بلغاريا ونقله إلى الأجيال الجديدة.

[11/11] في مدينة صغيرة جنوب شرقي بلغاريا، لا تزال الأغاني التركية الشعبية تحيي ذاكرة البلقان ولهجات الأمهات والجدات، بفضل جهود جمعية "ديميت" الثقافية التي أصبحت جسرا يحافظ على تراث الموسيقى والعادات وينقلها إلى الأجيال. الجمعية التي تأسست بالعام 2012 في مدينة كروموفغراد (قوشوقاوق) بولاية قرجا علي، تنشط بتنظيم عروض فنية ومشاركات ثقافية داخل بلغاريا وخارجها. وتقدم أغاني تراثية بمرافقة آلة "الساز" والدف، إلى جانب الملابس الشعبية التقليدية التي توارثتها العائلات التركية في البلقان عبر الأجيال. "ديميت" باتت تمثل مساحة تجمع متطوعين من مختلف الأعمار، رجالًا ونساءً وشبابًا ومسنين، يوحدهم الاهتمام بالحفاظ على الموروث الثقافي التركي في بلغاريا ونقله إلى الأجيال الجديدة.