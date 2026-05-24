"تي آر تي وورلد" التركية تحصد 12 من جوائز "تيلي" الدولية تعد من أبرز الجوائز الدولية في مجال الإعلام والبث..

واشنطن/ الأناضول

حققت قناة "تي آر تي وورلد" التركية الناطقة باللغة الإنكليزية، نجاحا لافتا بحصدها 12 جائزة في مسابقة جوائز "تيلي" الدولية المرموقة في مجال الإعلام والبث، بينها ذهبيتان و7 فضيات و3 جوائز برونزية.

ومساء السبت، أُعلنت نتائج المسابقة التي تُعد من أبرز الجوائز العالمية في قطاع الإعلام والبث، وتتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وشهدت نسخة هذا العام أكثر من 13 ألف عمل، حيث تمكنت "تي آر تي وورلد" التركية من تحقيق إنجاز لافت بحصولها على 12 جائزة.

وفي فئة المونتاج، فاز بالميدالية الذهبية عمل أعدته المنصة الرقمية التابعة لـ"تي آر تي وورلد" بعنوان "النسخة الحقيقية من لعبة الحبار"، والذي تناول أوجه التشابه بين سياسات إسرائيل ومسلسل "لعبة الحبار".

و"لعبة الحبار"، هو مسلسل كوري جنوبي، تدور أحداثه حول مسابقة سرّية يشارك فيها 456 متسابقًا يعانون من ضائقة مالية شديدة، يخاطرون بحياتهم في مجموعة من ألعاب الطفولة التي تم تحويلها إلى نسخ قاتلة، وذلك من أجل الفوز بجائزة مالية قدرها 45.6 مليار وون كوري (نحو 39.86 مليون دولار أمريكي).

كما حصد برنامج بعنوان "أباطرة الإعلام الجدد في أمريكا: عائلة إليسون" الميدالية الذهبية، لتناوله بشكل مفصل النفوذ المؤسسي لعائلة إليسون وتأثيرها على وسائل الإعلام في الولايات المتحدة.

ومن الأعمال الفائزة بالميدالية الفضية، الفيلم الوثائقي القصير "الطبيعة المحتلة: فلسطين"، الذي يتناول التمييز البيئي في ظل الاحتلال الإسرائيلي واستخدام الطبيعة كسلاح.

وتُعد جوائز "تيلي" من أبرز الجوائز الدولية في مجال الإعلام والبث، إذ تضم لجنة تحكيمها نخبة من ممثلي المؤسسات الإعلامية العالمية ووكالات الإعلان وشركات الإنتاج.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، هنأ المدير العام لـ"تي آر تي" زاهد صوباجي جميع المشاركين في الأعمال الفائزة، وذلك في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال صوباجي: "حصدت تي آر تي وورلد جائزتين ذهبيتين و7 فضيات و3 برونزيات في جوائز تيلي. أهنئ جميع زملائي الذين ساهموا في هذا النجاح".