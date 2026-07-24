الاتفاق ينهي دعوى جماعية في الولايات المتحدة بشأن استخدام آلاف الكتب المحمية بحقوق النشر لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي دون إذن أصحابها.

تسوية تاريخية بقيمة 1.5 مليار دولار تمنح ناشر "هاري بوتر" تعويضات بالملايين الاتفاق ينهي دعوى جماعية في الولايات المتحدة بشأن استخدام آلاف الكتب المحمية بحقوق النشر لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي دون إذن أصحابها.

إسطنبول / الأناضول

تستعد دار النشر البريطانية "بلومزبري"، ناشرة سلسلة "هاري بوتر" الشهيرة عالميا، للحصول على تعويضات بملايين الدولارات، بعدما أصبحت من أبرز المستفيدين من تسوية قياسية بقيمة 1.5 مليار دولار في نزاع بشأن حقوق النشر مع شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك".

ووافقت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا في 20 يوليو/ تموز على التسوية بشكل نهائي، لتنهي دعاوى اتهمت شركة "أنثروبيك" بالحصول على ملايين الكتب المنسوخة بصورة غير قانونية لاستخدامها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي "كلود".

وأكدت "بلومزبري" في بيان الأربعاء أنها من بين المستفيدين من التسوية الجماعية.

وتضم قائمة المحكمة 14087 عنوانا تابعا للدار مؤهلا للحصول على التعويضات.

ومن المتوقع أن يحصل كل عمل مؤهل على نحو 3000 دولار قبل خصم أتعاب المحاماة والتكاليف الأخرى، على أن يجري تقاسم المبلغ بالتساوي، في معظم الحالات، بين دار النشر والمؤلف.

ومن المنتظر صرف التعويضات لأصحاب الحقوق، بمن فيهم "بلومزبري"، على دفعات، يرجح أن تصل أولها خلال النصف الثاني من السنة المالية للشركة.

من جانبها، نفت "أنثروبيك" ارتكاب أي مخالفة، ولم تقر بأي مسؤولية قانونية بموجب التسوية، مؤكدة أن استخدام الأعمال المحمية بحقوق النشر في تدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي يندرج ضمن مبدأ "الاستخدام العادل".

وتعود القضية إلى دعوى رفعها عام 2024 المؤلفون أندريا بارتز، وتشارلز غريبر، وكيرك والاس جونسون، واتهموا فيها الشركة بتنزيل أعداد كبيرة من الكتب المحمية بحقوق النشر من مكتبات إلكترونية غير مرخصة، تعرف باسم "مكتبات الظل"، لتدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي.

وتطورت القضية لاحقا إلى دعوى جماعية شملت مئات آلاف الكتب.

وتعد هذه التسوية الأولى من نوعها بين التسويات الكبرى الناتجة عن عشرات دعاوى حقوق النشر المقامة في الولايات المتحدة ضد شركات الذكاء الاصطناعي، نيابة عن مؤلفين وناشرين ومؤسسات إعلامية.